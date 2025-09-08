Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: "A fost inacceptabil" - Antena Sport

Preşedintele clubului turc Fenerbahce Istanbul, Alic Koç, a detaliat luni, într-un interviu oferit publicaţiei turceşti Fanatik, motivele care l-au determinat să se despartă de antrenorul Jose Mourinho la sfârşitul lunii august, în urma eliminării lui Fener de către Benfica Lisabona, în playoff-ul Ligii Campionilor (0-0, 0-1).
Întrebat de reporterii de la publicaţia turcă Fanatik, Alic Koç, care este foarte bun prieten cu Jose Mourinho, şi-a explicat în detaliu decizia.
Fenerbahce a anunţat de ce l-a demis pe Jose Mourinho: “A fost o despărţire amară”
“A fost o despărţire amară. Chimia noastră a fost perfectă, succesele lui sunt evidente. Simpla prezenţă a lui aici a fost o mare realizare. Mai presus de toate, a fost dificil să ne despărţim de un prieten.
Ştiam că antrenorul nostru va juca defensiv când am semnat contractul. Dar, la sfârşitul sezonului, am discutat despre nevoia de a juca mai ofensiv.
Eliminarea în faţa Benficăi nu a fost o problemă, dar modul în care am fost eliminaţi a fost inacceptabil. Mi-a dat impresia că stilul de joc de anul trecut va continua”, a declarat preşedintele lui Fenerbahce.
Jose Mourinho (62 de ani) nu are, deocamdată, niciun angajament.
“The Special One” a părăsit-o pe Fenerbahce fără trofeu câştigat. Sezonul trecut, titlul în Turcia a fost câştigat de Galatasaray. În Europa League, Fenerbahce a ajuns până în optimile de finală, acolo unde turcii au fost eliminaţi de Rangers.
Pe banca tehnică a celor de la Fenerbahce, Jose Mourinho a condus echipa în 62 de partide. El a câştigat 37 de meciuri, a remizat de 14 ori şi a pierdut 11 partide.
