Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce - Antena Sport

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. Antrenorul portughez a stat puţin mai mult de un an la formaţia din Turcia, el sosind la Istanbul vara trecută.

Miercuri, formaţia turcă a fost eliminată de Benfica, în play-off-ul UEFA Champions League. Se pare că o aventură în Europa League nu a fost suficientă pentru conducere, care a decis să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.

Jose Mourinho a fost dat afară de la Fenerbahce

“Ne-am despărţit de Jose Mourinho, cel care a antrenat echipa noastră începând cu sezonul 2024/25. Îi mulţumim pentru munca depusă la echipa noastră şi îi dorim succes”, a anunţat Fenerbahce, prin intermediul unui comunicat.

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Jose Mourinho o părăseşte pe Fenerbahce fără trofeu câştigat. Sezonul trecut, titlul în Turcia a fost câştigat de Galatasaray. În Europa League, Fenerbahce a ajuns până în optimile de finală, acolo unde turcii au fost eliminaţi de Rangers.