Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce - Antena Sport

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. Antrenorul portughez a stat puţin mai mult de un an la formaţia din Turcia, el sosind la Istanbul vara trecută.
Miercuri, formaţia turcă a fost eliminată de Benfica, în play-off-ul UEFA Champions League. Se pare că o aventură în Europa League nu a fost suficientă pentru conducere, care a decis să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.
Jose Mourinho a fost dat afară de la Fenerbahce
“Ne-am despărţit de Jose Mourinho, cel care a antrenat echipa noastră începând cu sezonul 2024/25. Îi mulţumim pentru munca depusă la echipa noastră şi îi dorim succes”, a anunţat Fenerbahce, prin intermediul unui comunicat.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025
Jose Mourinho o părăseşte pe Fenerbahce fără trofeu câştigat. Sezonul trecut, titlul în Turcia a fost câştigat de Galatasaray. În Europa League, Fenerbahce a ajuns până în optimile de finală, acolo unde turcii au fost eliminaţi de Rangers.
Pe banca tehnică a celor de la Fenerbahce, Jose Mourinho a condus echipa în 62 de partide. El a câştigat 37 de meciuri, a remizat de 14 ori şi a pierdut 11 partide.
Fenerbahce a fost eliminată de Benfica
Miercuri, Fenerbahce a fost eliminată de Benfica din play-off-ul UEFA Champions League. Lusitanii s-au impus cu 1-0, graţie unui gol marcat de Kerem Akturkoglu, fost jucător la rivala Galatasaray.
Vicepreşedintele lui Fenerbahce, Hamdi Akin, declara arogant înaintea returului că echipa sa “va câştiga uşor” în faţa portughezilor.