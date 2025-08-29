Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce
NEWS ALERT

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce

Publicat: 29 august 2025, 10:59

Comentarii
Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce

Jose Mourinho / Profimedia

Jose Mourinho a fost demis de Fenerbahce. Antrenorul portughez a stat puţin mai mult de un an la formaţia din Turcia, el sosind la Istanbul vara trecută.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miercuri, formaţia turcă a fost eliminată de Benfica, în play-off-ul UEFA Champions League. Se pare că o aventură în Europa League nu a fost suficientă pentru conducere, care a decis să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.

Jose Mourinho a fost dat afară de la Fenerbahce

“Ne-am despărţit de Jose Mourinho, cel care a antrenat echipa noastră începând cu sezonul 2024/25. Îi mulţumim pentru munca depusă la echipa noastră şi îi dorim succes”, a anunţat Fenerbahce, prin intermediul unui comunicat.

Jose Mourinho o părăseşte pe Fenerbahce fără trofeu câştigat. Sezonul trecut, titlul în Turcia a fost câştigat de Galatasaray. În Europa League, Fenerbahce a ajuns până în optimile de finală, acolo unde turcii au fost eliminaţi de Rangers.

Reclamă
Reclamă

Pe banca tehnică a celor de la Fenerbahce, Jose Mourinho a condus echipa în 62 de partide. El a câştigat 37 de meciuri, a remizat de 14 ori şi a pierdut 11 partide.

Fenerbahce a fost eliminată de Benfica

Miercuri, Fenerbahce a fost eliminată de Benfica din play-off-ul UEFA Champions League. Lusitanii s-au impus cu 1-0, graţie unui gol marcat de Kerem Akturkoglu, fost jucător la rivala Galatasaray.

Vicepreşedintele lui Fenerbahce, Hamdi Akin, declara arogant înaintea returului că echipa sa “va câştiga uşor” în faţa portughezilor.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Reclamă

“Credeți sau nu, dar nu știu cine este. Nu cunosc această persoană, nici influența lui, cu atât mai puțin importanța lui în structura clubului. Nimeni nu mi l-a prezentat vreodată”, a declarat Jose Mourinho, atunci când a fost întrebat despre declaraţiile lui Akin.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Observator
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
Fanatik.ro
Ce veste! Campioana SuperLigii scapă de un tur preliminar din Liga Campionilor după ce România a făcut cel mai mare salt din Europa în clasamentul coeficienților UEFA
12:27
Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene
12:06
Adrian Mazilu s-a întors în România pentru a semna cu Dinamo: “Am venit pentru a câştiga trofee şi a arăta cine sunt”
11:42
Venus Williams, prima victorie la un Grand Slam după patru ani! Succes la dublu pentru legenda de 45 de ani
10:47
“Cu basculanta, cu ce pleacă?” Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: “Nu e debandadă la FCSB”
10:09
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri
9:47
Jannik Sinner şi Alexander Zverev au defilat în turul 2 de la US Open 2025
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League 4 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League 5 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 6 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”