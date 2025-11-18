Florinel Coman, ca și plecat de la Al-Gharafa. Qatarezii au două variante - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Florinel Coman, ca și plecat de la Al-Gharafa. Qatarezii au două variante

Andrei Nicolae Publicat: 18 noiembrie 2025, 17:36

Florinel Coman, în timpul unui meci / Profimedia

Florinel Coman ar urma să plece de la Al-Gharafa în perioada de mercato de iarnă, după ce conducerea formației din Qatar a decis să nu se mai bazeze pe serviciile jucătorului de 27 de ani. Cifrele fotbalistului venit “pe cai mari” de la FCSB nu i-au convins pe cei din Golf, iar în momentul de față există două scenarii posibile: un nou împrumut sau o cedare definitivă.

Coman urmează să plece în iarnă de la Al-Gharafa, formație la care a ajuns în vara anului 2024, potrivit sport.ro. Nu este prima dată când qatarezii își doresc să îl cedeze pe jucătorul de bandă, după ce în luna februarie a acestui an l-au dat sub formă de împrumut la Cagliari, care nu l-a păstrat.

Florinel Coman își face bagajele de la Al-Gharafa

Spre deosebire de decizia luată acum câteva luni, cei de la Al-Gharafa și-ar dori acum să scape definitiv de Coman, pentru a-și recupera o parte din banii pe care i-au dat pe jucător atunci când l-au luat de la FCSB. Fotbalistul de 27 de ani a ajuns în Qatar în schimbul sumei de șase milioane de euro, însă indiferent de echipa care se va interesa de el, suma de transfer ar urma să fie mai mică, ținând cont că nu a excelat în Golf.

În 27 de meciuri petrecute de la Al-Gharafa, Coman a adunat cinci goluri și nouă pase decisive. În momentul de față, echipa din Qatar este pe primul loc în campionat, iar conducerea vrea să își întărească lotul și să se lupte pentru titlu, iar pentru a face asta va fi nevoită să elibereze spațiu salarial.

De aceea, Coman va ajunge să aleagă între două variante, respectiv să accepte rezilierea contractului pe cale amiabilă, fie să își de aacordul pentru a pleca. Rămâne de văzut echipa care ar urma să se intereseze de serviciile sale odată cu plecarea din Qatar.

