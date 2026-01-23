Football Manager în viața reală: fostul însoțitor de zbor a promovat din liga a cincea în prima și bate echipe de UCL! - Antena Sport

Închide meniul
Football Manager în viața reală: fostul însoțitor de zbor a promovat din liga a cincea în prima și bate echipe de UCL!

Ionuţ Axinescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 16:11

Frédéric Taquin, antrenorul celor de la La Louvière

În 2017, clubul belgian La Louvière, fondat inițial tocmai în 1919, se reînființa sub numele de RAAL. Sub conducerea administrativă a unui fost jucător devenit antreprenor, La Louvière a plecat la drum de jos de tot, din a cincea ligă belgiană.

Pe bancă a fost numit Frédéric Taquin, pe atunci în vârstă de 41 de ani. Fost junior la Anderlecht și la Olympic Charleroi, Taquin n-a făcut niciodată, ca jucător, pasul spre fotbalul mare. Când La Louvière l-a sunat să-i propună funcția, era în vacanță la Munchen, unde urmărea chiar de pe Allianz Arena un meci al lui Bayern.

Fost însoțitor de zbor, angajat la o companie auto

Pe atunci, Frédéric Taquin antrena în fotbalul regional din Belgia și avea un job la Bruxelles, în conducerea unei companii auto. În tinerețe, lucrase ca însoțitor de zbor, asta după ce visul său de a deveni fotbalist a fost curmat de o accidentare la schi.

Am fost să schiez și atunci mi-am rupt ligamentul genunchiului. Am fost accidentat timp de 18 luni, apoi m-am lăsat de schi, am făcut doar snowboard. Efectele acelei accidentări le resimt și acum, pentru că nu a fost tratată corespunzător la acea vreme”, povestea Taquin în 2025, într-un interviu pentru publicația Le Soir.

Din liga a cincea până în prima și o victorie spectaculoasă la Bruges

Din 2017 și până astăzi, Frédéric Taquin a avut o ascensiune demnă de jocul video Football Manager. A dus-o pe La Louvière din a cincea ligă până în Jupiler Pro League, prima divizie din Belgia. În weekend-ul trecut, echipa sa a învins-o în deplasare pe FC Bruges, echipă de Champions League în acest sezon, cu 3-2. Nu doar rezultatul, ci și desfășurarea acelui meci a fost epică, pentru că La Louvière a revenit de la 0-2 la pauză.

Cu acest succes spectaculos, echipa lui Taquin a urcat pe locul 13 în clasament și are șanse reale de a se salva de la retrogradare. Pentru un club care acum nouă ani se afla în liga a cincea și care a mizat în tot acest timp pe același antrenor, rămânerea în prima divizie ar fi o performanță fantastică.

Între jobul de zi cu zi și antrenamentele în ligile regionale

Frédéric Taquin a început să antreneze în 2013, la Sartois, un club amator. Lucra la jobul său din Bruxelles circa 40 de ore pe săptămână, iar seara ținea antrenamentele. Între timp, mai și studia pentru licența PRO. „Am învățat cinci ani și jumătate pentru licența PRO. M-am perfecționat în limba engleză și m-am pregătit pentru a fi gata în momentul în care se ivește o oportunitate”, povestea el, într-un interviu pentru DHNet.

La Sartois, Taquin le făcea pe toate, nu era doar antrenor. Se ocupa inclusiv de gazon, pentru că își dorea ca echipa lui să paseze și să joace un fotbal frumos. Așa că intra pe teren chiar cu mașina lui, pentru a nivela gazonul care arăta precum „un câmp de cartofi”.

Cel mai longeviv antrenor din Belgia

Între timp, Frédéric Taquin a ajuns, la 50 de ani, cel mai longeviv antrenor din Belgia și un exemplu la nivel european. Pe lângă muncă și dedicare, unul dintre secretele sale este disciplina pe care și-o impune atât lui, cât și echipei. „Îmi iubesc jucătorii, pentru mine sunt ca niște copii. Le dau sfaturi de viață și de fotbal, apoi e treaba lor dacă le urmează sau nu”, spunea tehnicianul pentru DAZN.

După nouă ani și patru promovări cu La Louvière, Taquin spune că se simte mai puternic. „Viața și oamenii m-au făcut mai dur. Dar rămân apropiat de jucătorii mei, am o inimă mare. Nu m-am schimbat deloc din punctul ăsta de vedere. Doar am mai multă experiență, m-am maturizat”.

Filosofia lui Frédéric Taquin

În plus, antrenorul belgian explică cheia succesului în această meserie, pe lângă obligatoriile competențe tactice. „Ca antrenor, trebuie să gestionezi 30 de oameni, toți cu personalități diferite. Esența unui antrenor e exact managementul oamenilor. Asta reprezintă 80% din succesul tău. Degeaba ești cel mai bun tactician din lume, dacă nu ești în stare să creezi un grup și să-l faci să adere la ideile tale. Nu va merge”, spune Frédéric Taquin.

  • 222 de meciuri a stat Frédéric Taquin pe banca lui La Louvière, cu 1,98 puncte obținute, în medie, pe joc.

  • Este practicant de Muay Thai și pasionat de CrossFit.

  • Înainte să o preia pe La Louvière, le-a pregătit pe Sartois și Villers.

1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
