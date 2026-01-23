Football Manager în viața reală: fostul însoțitor de zbor a promovat din liga a cincea în prima și bate echipe de UCL! - Antena Sport

În 2017, clubul belgian La Louvière, fondat inițial tocmai în 1919, se reînființa sub numele de RAAL. Sub conducerea administrativă a unui fost jucător devenit antreprenor, La Louvière a plecat la drum de jos de tot, din a cincea ligă belgiană.

Pe bancă a fost numit Frédéric Taquin, pe atunci în vârstă de 41 de ani. Fost junior la Anderlecht și la Olympic Charleroi, Taquin n-a făcut niciodată, ca jucător, pasul spre fotbalul mare. Când La Louvière l-a sunat să-i propună funcția, era în vacanță la Munchen, unde urmărea chiar de pe Allianz Arena un meci al lui Bayern.

Fost însoțitor de zbor, angajat la o companie auto

Pe atunci, Frédéric Taquin antrena în fotbalul regional din Belgia și avea un job la Bruxelles, în conducerea unei companii auto. În tinerețe, lucrase ca însoțitor de zbor, asta după ce visul său de a deveni fotbalist a fost curmat de o accidentare la schi.