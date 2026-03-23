Fotbalistul care a răpus România în 2016 şi-a anunţat retragerea din fotbal: “Plouă, nu e o coincidenţă”

Fostul mijlocaş ofensiv al echipei Olympique Marseille şi al naţionalei Franţei, Dimitri Payet, şi-a anunţat duminică retragerea din activitate în cadrul emisiunii Ligue 1 +, la pauza meciului dintre OM şi Lille, din etapa a 27-a a Ligue 1.

„Astăzi, cu o zi înainte de a împlini 39 de ani, mă retrag din fotbalul profesionist. Astăzi este ziua aceea. Plouă, nu e o coincidenţă”, a declarat jucătorul originar din Réunion, care a jucat de 38 de ori pentru Les Bleus, cu care a ajuns în finala Euro 2016.

Cu lacrimi în ochi, copleşit de emoţie, Payet a explicat că nu doreşte să se implice „într-un proiect în care nu pot fi 100% implicat”.

„Prefer să-mi predau insigna, cum se spune în fotbalul mexican”, a continuat cel care a purtat culorile echipei Vasco de Gama din Brazilia, ultimul său club.

„Nu voi fi niciodată foarte departe de terenuri”, a mai precizat el pe gazonul stadionului Vélodrome, scena celor mai frumoase realizări ale sale.