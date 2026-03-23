Fotbalistul care a răpus România în 2016 şi-a anunţat retragerea din fotbal: “Plouă, nu e o coincidenţă”

Publicat: 23 martie 2026, 15:30

Dimitri Payet, în Franţa - România / Profimedia

Fostul mijlocaş ofensiv al echipei Olympique Marseille şi al naţionalei Franţei, Dimitri Payet, şi-a anunţat duminică retragerea din activitate în cadrul emisiunii Ligue 1 +, la pauza meciului dintre OM şi Lille, din etapa a 27-a a Ligue 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Astăzi, cu o zi înainte de a împlini 39 de ani, mă retrag din fotbalul profesionist. Astăzi este ziua aceea. Plouă, nu e o coincidenţă”, a declarat jucătorul originar din Réunion, care a jucat de 38 de ori pentru Les Bleus, cu care a ajuns în finala Euro 2016.

Cu lacrimi în ochi, copleşit de emoţie, Payet a explicat că nu doreşte să se implice „într-un proiect în care nu pot fi 100% implicat”.

„Prefer să-mi predau insigna, cum se spune în fotbalul mexican”, a continuat cel care a purtat culorile echipei Vasco de Gama din Brazilia, ultimul său club.

„Nu voi fi niciodată foarte departe de terenuri”, a mai precizat el pe gazonul stadionului Vélodrome, scena celor mai frumoase realizări ale sale.

Reclamă
Reclamă

În nouă sezoane şi 326 de meciuri la OM (2013-2015, apoi 2017-2023), întrerupte de o perioadă petrecută în Premier League la West Ham, Payet a marcat 78 de goluri şi a oferit 95 de pase.

Jucătorul originar din Réunion, care a mai evoluat la Nantes, Saint-Étienne şi Lille, nu a reuşit însă să câştige niciun titlu cu OM, nici cu Vasco de Gama, la care s-a alăturat în 2023. Cu echipa din Rio de Janeiro, a disputat 77 de meciuri, a marcat 8 goluri şi a dat 16 pase decisive pentru Vasco, dar în 2025, finalul sezonului său a fost marcat de un scandal în afara terenului.

La sfârşitul lunii martie, o avocată braziliană a depus plângere la Rio pentru „violenţă fizică şi psihologică” împotriva jucătorului, cu care susţine că a avut o relaţie amoroasă.

Reclamă

Potrivit presei braziliene, care citează procesul-verbal al poliţiei, francezul ar fi recunoscut o relaţie extraconjugală, dar a negat actele de violenţă. În Brazilia, este solicitat un proces împotriva sa în acest caz.

La EURO 2016, România a întâlnit ţara gazdă, Franţa, care s-a impus cu 2-1. Dimitri Payet a fost cel care a marcat golul victoriei în minutul 89, cu o execuţie superbă, fără nicio şansă pentru Ciprian Târnovanu.

Reclamă
