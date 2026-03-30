Franţa a strălucit din nou, cu Kylian Mbappe rezervă. Victorie categorică în amicalul cu Columbia

Naţionala de fotbal a Franţei, într-o formulă diferită de partida cu Brazilia, a învins selecţionata Columbiei cu scorul de 3-1 (2-0), duminică, într-un meci amical disputat la Landover (Maryland), cu două luni înaintea Cupei Mondiale din America de Nord, transmit agenţiile internaţionale de presă.

La trei zile după victoria de prestigiu contra Braziliei (2-1), ”Les Bleus” s-au impus prin golurile marcate de Desire Doue (30, 56), aflat la primele sale goluri în naţionala Franţei, şi de Marcus Thuram (41). Pentru ”Cafeteros” a marcat Jaminton Campaz (77). Kylian Mbappe a început meciul ca rezervă, fiind trimis pe teren în minutul 78, în locul lui Marcus Thuram.

Franţa, victorie clară cu Columbia

Selecţionerul Didier Deschamps a apreciat cele două teste contra unor adversare din America de Sud ca fiind ”o evaluare sportivă foarte pozitivă împotriva a două echipe sud-americane foarte puternice”. Deschamps a mai spus că a oferit şansa de a evolua multor jucători, iar ”calitatea există”.

Până la debutul Cupei Mondiale (11 iunie-19 iulie), Franţa va mai juca un meci amical pe 4 iunie cu Cote d’Ivoire, la Nantes, şi altul pe 8 iunie, cu un adversar nestabilit încă. Deschamps va anunţa lotul pentru Cupa Mondială pe 14 mai.

Pe Northwest Stadium au evoluat echipele: