Franţa a strălucit din nou, cu Kylian Mbappe rezervă. Victorie categorică în amicalul cu Columbia

Naţionala de fotbal a Franţei, într-o formulă diferită de partida cu Brazilia, a învins selecţionata Columbiei cu scorul de 3-1 (2-0), duminică, într-un meci amical disputat la Landover (Maryland), cu două luni înaintea Cupei Mondiale din America de Nord, transmit agenţiile internaţionale de presă.
La trei zile după victoria de prestigiu contra Braziliei (2-1), ”Les Bleus” s-au impus prin golurile marcate de Desire Doue (30, 56), aflat la primele sale goluri în naţionala Franţei, şi de Marcus Thuram (41). Pentru ”Cafeteros” a marcat Jaminton Campaz (77). Kylian Mbappe a început meciul ca rezervă, fiind trimis pe teren în minutul 78, în locul lui Marcus Thuram.
Franţa, victorie clară cu Columbia
Selecţionerul Didier Deschamps a apreciat cele două teste contra unor adversare din America de Sud ca fiind ”o evaluare sportivă foarte pozitivă împotriva a două echipe sud-americane foarte puternice”. Deschamps a mai spus că a oferit şansa de a evolua multor jucători, iar ”calitatea există”.
Până la debutul Cupei Mondiale (11 iunie-19 iulie), Franţa va mai juca un meci amical pe 4 iunie cu Cote d’Ivoire, la Nantes, şi altul pe 8 iunie, cu un adversar nestabilit încă. Deschamps va anunţa lotul pentru Cupa Mondială pe 14 mai.
Pe Northwest Stadium au evoluat echipele:
- Columbia: Alvaro Montero – Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Juan David Cabal, Johan Mojica (Deiver Machado, 63) – Jefferson Lerma, Richard Rios (Gustavo Puerta, 46), Jhon Arias (Carlos Andres Gomez, 46), James Rodriguez (Juan Fernando Quintero, 63) – Luis Diaz (Jaminton Campaz, 63), Luis Javier Suarez (Jhon Cordoba, 46). Selecţioner: Nestor Lorenzo.
- Franţa: Bryce Samba – Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernandez, Lucas Digne – Warren Zaire-Emery (Eduardo Camavinga, 64), Ngolo Kante, Rayan Cherki (Michael Olise, 80) – Maghnes Akliouche (Randal Kolo Muani, 64), Marcus Thuram (Kylian Mbappe, 80), Desire Doue (Hugo Ekitike, 64). Selecţioner: Didier Deschamps.
