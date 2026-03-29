Mbappe iese la atac: „Ei spun că nu voi mai juca la Real Madrid”

Kylian Mbappe a „înțepat” presa din Spania, pe care o acuză că răspândește zvonuri false. Asta după ce a lipsit o perioadă accidentat. Francezul a dat un interviu pentru Telefoot în care a dezmințit informațiile. „În Spania există o oarecare îngrijorare că s-ar putea să nu joc… și că aș merge direct la Cupa Mondială. Cea mai bună formă de a te pregăti este să câștigi totul înainte de turneu (nr. cu Madrid)”.

Mbappe e conștient că presiunea de la Real Madrid nu se compară cu cea de la oricare alt club. „Trebuie să știi să faci față criticilor, pentru că la Madrid au fost criticați toți. Ronaldo, Di Stéfano… așa că nu văd de ce eu aș fi o excepție. Trebuie pur și simplu să-ți păstrezi calmul, să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut și să-ți spui ce poți îmbunătăți în joc” a mai spus Mbappe.

Vrea să câștige totul cu Real

Real Madrid este la 4 puncte în spatele Barcelonei în campionat, iar El Clasico se va juca pe 10 mai, pe Camp Nou. Iar în UEFA Champions League, Real este considerată outsider în duelul cu Bayern Munchen.

„Urmează să jucăm împotriva lui Bayern Munchen, care cred că este echipa în cea mai bună formă din Europa în acest moment, dar dacă există cineva care poate învinge un astfel de adversar, acela este Real Madrid.

Pentru mine este extrem de important ceea ce urmează, pentru că suntem foarte implicați atât în Liga Campionilor, cât și în campionat” a mai spus Mbappe.