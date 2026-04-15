Imagini șocante de pe stadionul european unde a avut loc un incendiu. Cum arată acum interiorul arenei

Stadionul celor de la FC Basel a fost afectat săptămâna trecută de un incendiu izbucnit în zona vestiarelor, iar clubul elvețian a decis să publice imagini cu zonele afectate.
Pe fotografiile surprinse pe St. Jakobs-Park se observă clar cum mai multe arii din interiorul arenei au fost afectate, o parte de incendiul propriu-zis, iar alta de funingine și fum.
Comunicatul emis de FC Basel după incendiu + Imaginile de pe stadion
Ziua de 10 aprilie a fost marcată de o veste șocantă în fotbalul european. Partida din campionatul Elveției dintre FC Thun și FC Basel a fost amânată la cererea roș-albaștrilor după ce stadionul lor a fost afectat de un incendiu, iar echipa nu mai avea echipamentele necesare pentru a se prezenta la meci.
Incidentul în care nicio persoană nu a fost rănit a provocat totuși daune serioase la nivel material. Recent, FC Basel a emis un comunicat prin care a explicat care au fost primele concluzii trase de persoanele care s-au ocupat să analizeze de la ce ar fi pornit incendiul.
Ulterior, roș-albaștrii au explicat cum specialiștii au împărțit zona afectată din stadion în două, una unde dauna este totală, iar cealalată unde sunt speranțe că anumite aspecte mai pot fi salvate. În plus, clubul a luat decizia și să publie imagini din stadion, explicând că face acest lucru din motive de transparență.
“În seara vinerii trecute, pe 10 aprilie 2026, un incendiu a izbucnit în zona vestiarelor din cauza unor motive care încă nu sunt clare în totalitate. Investigațiile oficiale inițiale de la fața locului au avut loc până marți dimineața, 14 aprilie 2026.
Descoperirile de până acum inidcă faptul că incendiul a izbucnit în zona saunei. În ceea ce privește proporțiile daunelor cauzate de incendiu, în mod special de funingine și fum, o distincție a fost făcută între două zone: Secțiunea A și Secțiunea B.
Secțiunea A acoperă infrastructura echipei FC Basel 1893, incluzând vestiarele, birourile antrenorilor, biroul managerului, zona de fizioterapie, de depozitare a echipamentului, zona de wellness, dușurile și zona de recuperare. Evaluările inițiale indică o daună totală.
Secțiunea B, care include zona mixtă, vestiarul oaspeților, vestiarul arbitrilor, camerele de control antidoping și spălătoria sunt afectate grav de funincine și particule de fum. Cu toate acestea, există speranță că măcar o parte din această arie poate fi salvată“, au scris elvețienii.
ℹ️ 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐳𝐮𝐦 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭
Am späten Freitagabend, 10. April 2026, ereignete sich im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im St. Jakob-Park aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ein Brand. Die ersten behördlichen… pic.twitter.com/Yi2dn7SeRG
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 15, 2026
