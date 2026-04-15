Imagini șocante de pe stadionul european unde a avut loc un incendiu. Cum arată acum interiorul arenei

Stadionul celor de la FC Basel a fost afectat săptămâna trecută de un incendiu izbucnit în zona vestiarelor, iar clubul elvețian a decis să publice imagini cu zonele afectate.

Pe fotografiile surprinse pe St. Jakobs-Park se observă clar cum mai multe arii din interiorul arenei au fost afectate, o parte de incendiul propriu-zis, iar alta de funingine și fum.

Comunicatul emis de FC Basel după incendiu + Imaginile de pe stadion

Ziua de 10 aprilie a fost marcată de o veste șocantă în fotbalul european. Partida din campionatul Elveției dintre FC Thun și FC Basel a fost amânată la cererea roș-albaștrilor după ce stadionul lor a fost afectat de un incendiu, iar echipa nu mai avea echipamentele necesare pentru a se prezenta la meci.

Incidentul în care nicio persoană nu a fost rănit a provocat totuși daune serioase la nivel material. Recent, FC Basel a emis un comunicat prin care a explicat care au fost primele concluzii trase de persoanele care s-au ocupat să analizeze de la ce ar fi pornit incendiul.

Ulterior, roș-albaștrii au explicat cum specialiștii au împărțit zona afectată din stadion în două, una unde dauna este totală, iar cealalată unde sunt speranțe că anumite aspecte mai pot fi salvate. În plus, clubul a luat decizia și să publie imagini din stadion, explicând că face acest lucru din motive de transparență.