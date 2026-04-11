Un meci din prima ligă a fost amânat după un incident șocant: „Ne-a luat foc vestiarul” Ce s-a întâmplat

Partida din prima ligă din Elveția dintre FC Basel și FC Thun a fost amânată din cauza unui incendiu la stadionul St. Jakob-Park. Meciul trebuia să aibă loc în această seară, însă cei de la Basel nu se pot prezenta la meci în urma incidentului.
Basel a anunțat oficial că partida va fi amânată în urma incidentului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
A luat foc vestiarul lui Basel
Incendiul a izbucnit vineri seară la arena lui Basel. Momentan, cauza nu a fost detereminată. Focul a distrus însă complet zona unde se schimbă jucătorii: echipamentul de joc, ghetele jucătorilor, echipamentul medical, toate au ajuns scrum.
Meciul cu Thun urma să aibă loc pe arena celor de la Thun, însă Basel a cerut amânarea partidei deoarece nu mai avea echipamentele necesare pentru a se prezenta la meci. Liga de Fotbal din Elveția a aprobat cererea.
Basel este al doilea cel mai de succes club din Elveția, cu 21 de titluri. În actuala stagiune însă este doar pe locul 4, în timp ce FC Thun este lider cu 11 puncte avans.
ℹ️ 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦 𝐁𝐚𝐬𝐥𝐞𝐫 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭: 𝐒𝐩𝐢𝐞𝐥𝐚𝐛𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐇𝐔 – 𝐅𝐂𝐁
Die für heute angesetzte Partie zwischen dem FC Thun und dem FC Basel 1893 kann nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Brand im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im… pic.twitter.com/wsX88UL39V
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 11, 2026
- Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
- Românul convocat de Luciano Spalletti în lotul lui Juventus pentru meciul cu Atalanta
- Dublu moment de doliu la PAOK și pentru Răzvan Lucescu. A murit la 59 de ani!
- Rinat Ahmetov, cuvinte emoționante pentru Mircea Lucescu: „La înmormântări te duci singur”
- Andrei Rațiu, omagiu emoționant pentru Mircea Lucescu