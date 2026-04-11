Un meci din prima ligă a fost amânat după un incident șocant: „Ne-a luat foc vestiarul” Ce s-a întâmplat

Partida din prima ligă din Elveția dintre FC Basel și FC Thun a fost amânată din cauza unui incendiu la stadionul St. Jakob-Park. Meciul trebuia să aibă loc în această seară, însă cei de la Basel nu se pot prezenta la meci în urma incidentului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basel a anunțat oficial că partida va fi amânată în urma incidentului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

A luat foc vestiarul lui Basel

Incendiul a izbucnit vineri seară la arena lui Basel. Momentan, cauza nu a fost detereminată. Focul a distrus însă complet zona unde se schimbă jucătorii: echipamentul de joc, ghetele jucătorilor, echipamentul medical, toate au ajuns scrum.

Meciul cu Thun urma să aibă loc pe arena celor de la Thun, însă Basel a cerut amânarea partidei deoarece nu mai avea echipamentele necesare pentru a se prezenta la meci. Liga de Fotbal din Elveția a aprobat cererea.

Basel este al doilea cel mai de succes club din Elveția, cu 21 de titluri. În actuala stagiune însă este doar pe locul 4, în timp ce FC Thun este lider cu 11 puncte avans.