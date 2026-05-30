Cristi Chivu pregătește lovitura verii în Serie A: 50 de milioane de euro pentru starul lui Manchester City

Cristi Chivu va avea un buget de transferuri de peste 100 de milioane de euro la Inter, dar suma ar putea crește și în funcție de plecările care vor avea loc la campioana din Serie A.

Presa din Italia anunță că antrenorul român are în plan o mutare de proporții, fiind interesat să aducă pe „Meazza” un fotbalist de la Manchester City.

Ruben Dias, dorit de Cristi Chivu la Inter

Acerbi va pleca de la Inter în această vară și sunt șanse mari ca Yann Aurel Bisseck să fie și el cumpărat de o forță din Europa. Din acest motiv, Cristi Chivu vrea să întărească defensiva și este dispus să cheltuie 50 de milioane de euro pe un singur jucător.

Potrivit celor de la Corriere dello Sport, Ruben Dias este dorit cu insistență de tehnicianul român, acesta fiind unul dintre favoriții lui Pep Guardiola la Manchester City.

În vârstă de 29 de ani, stoperul mai are contract cu „cetățenii” până în vara anului 2029. 60 de milioane de euro este cota de piață a portughezului.