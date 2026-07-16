Jucătorul ratat de Dinamo, prezent la Cupa Mondială, aproape de transferul carierei: 6.000.000 de euro!

Dinamo şi-a dezvoltat în ultimii ani departamentul de scouting, cel pe care echipa s-a bazat în special în perioada insolvenţei, una în care nu a putut să investească sume importante de bani în aducerea de jucători.
Formaţia bucureşteană a venit din Liga 2 şi a reuşit să redevină una dintre echipele cu pretenţii după ce în ultimii doi ani a fost prezentă în play-off, reuşind să termine pe 6, respectiv pe 4.
Olympique Lyon îl vrea pe jucătorul care a fost aproape de transferul la Dinamo
Rezultatele bune se datorează transferurilor inspirate făcute cu ajutorul departamentului de scouting, departament care verifică mii de jucători an de an. Unul dintre fotbaliştii care s-au făcut remarcaţi şi a fost aproape de a se transfera la Dinamo e acum faţă în faţă cu o mutare într-unul dintre cele mai importante din Europa.
Ime Okon, fundaş central din Africa de Sud, aflat în prezent sub contract cu Hannover 96, din liga secundă germană, a ajuns pe lista celor de la Olympique Lyon, club francez care va evolua în preliminariile Champions League în acest sezon. Se pare că trupa din Hexagon ar fi dispusă să ofere până la 6 milioane de euro pentru a-l lua de la trupa germană, conform informaţiilor apărute în presă.
De serviciile jucătorului african s-ar fi interesat şi cei de la AS Monaco, o altă formaţie de top din Franţa.
Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo l-a vrut pe Okon
Vara trecută, după plecarea lui Josue Homawoo, Dinamo a fost mai mult timp în căutare de înlocuitor şi până să ajungă la Nikita Stoinov, gruparea alb-roşie s-a aflat în negocieri cu Ime Okon, cel care a devenit liber de contract la momentul respectiv după plecarea de la SuperSport Utd. din Africa de Sud, dar jucătorul a preferat să meargă în Germania.
„Stoinov are calitate foarte multă. O țintă a fost el. La a doua țintă n-am reușit. Din păcate, în momentul în care aproape negociasem, a primit o ofertă și a ales să meargă pe foarte mulți bani la o echipă din liga a doua din Germania, care se bate la promovare. Este un jucător de culoare, Okon îl cheamă. O să auziți de el în viitor. La 20 de ani vedeam în ei foarte mare potențial”, spunea Nicolescu în vara anului 2025.
Ime Okon a fost prezent la Cupa Mondială
Ime Okon a avut un sezon bun în tricoul celor de la Hannover, acolo unde a jucat alături de internaţionalul român, Virgil Ghiţă. Fundaşul central a reuşit astfel să prindă lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială şi chiar a evoluat pentru naţionala „Bafana-Bafana”.
Acesta a fost titular în toate cele 5 meciuri ale Africii de Sud de la turneul final şi integralist în 4 dintre acestea.
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