Jucătorul ratat de Dinamo, prezent la Cupa Mondială, aproape de transferul carierei: 6.000.000 de euro!

Dinamo şi-a dezvoltat în ultimii ani departamentul de scouting, cel pe care echipa s-a bazat în special în perioada insolvenţei, una în care nu a putut să investească sume importante de bani în aducerea de jucători.

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Formaţia bucureşteană a venit din Liga 2 şi a reuşit să redevină una dintre echipele cu pretenţii după ce în ultimii doi ani a fost prezentă în play-off, reuşind să termine pe 6, respectiv pe 4.

Olympique Lyon îl vrea pe jucătorul care a fost aproape de transferul la Dinamo

Rezultatele bune se datorează transferurilor inspirate făcute cu ajutorul departamentului de scouting, departament care verifică mii de jucători an de an. Unul dintre fotbaliştii care s-au făcut remarcaţi şi a fost aproape de a se transfera la Dinamo e acum faţă în faţă cu o mutare într-unul dintre cele mai importante din Europa.

Ime Okon, fundaş central din Africa de Sud, aflat în prezent sub contract cu Hannover 96, din liga secundă germană, a ajuns pe lista celor de la Olympique Lyon, club francez care va evolua în preliminariile Champions League în acest sezon. Se pare că trupa din Hexagon ar fi dispusă să ofere până la 6 milioane de euro pentru a-l lua de la trupa germană, conform informaţiilor apărute în presă.

De serviciile jucătorului african s-ar fi interesat şi cei de la AS Monaco, o altă formaţie de top din Franţa.