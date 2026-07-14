Câţi bani au investit până acum în Dinamo acţionarii Renovatio: “Şi anul acesta o să avem un deficit”

Şeful financiar al lui Dinamo, Dan Gătăianţu, a dezvăluit suma pe care au investit-o acţionarii Renovatio în clubul din Ştefan cel Mare în ultimii 3 ani.
Este vorba de circa 17 milioane de euro. Gătăianţu a precizat că Dinamo va fi pe deficit şi în acest an, dar pierderea va fi mai mică decât în anul precedent.
Dan Gătăianţu a dezvăluit că acţionarii Renovatio au investit aproximativ 17 milioane de euro la Dinamo
„Până la momentul actual, acționarii au injectat cam 17 milioane de euro prin Red&White în Dinamo.
Anul acesta o să mai avem un deficit, o să fie mai mic decât cel de 5 milioane de anul trecut, estimez undeva între 1 și 2 milioane de euro, astfel încât anul 2027 să fie un moment de test, să demonstrăm că putem duce Dinamo acolo unde ne-am propus, într-o zonă echilibrată financiar”, a declarat Dan Gătăianţu la evenimentul de lansare a parteneriatului cu Autoklass.
Gătăianţu a spus şi care e obiectivul lui Dinamo în acest sezon. În sezonul trecut Dinamo a prins iar play-off-ul, dar nu a reuşit nici de această dată să prindă o cupă europeană. Formaţia din Ştefan cel Mare a fost învinsă, 1-2, în finala barajului pentru Conference League de marea rivală, FCSB.
„Noi ne-am propus locurile 1-3 în acest sezon, la asta poate să contribuie și acest parteneriat. Acum să înceapă sezonul și să vedem cum o să meargă. Dinamo încă nu e unde ne-am dorit, e în reconstrucție”, a mai declarat Dan Gătăianţu.
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