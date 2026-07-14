Câţi bani au investit până acum în Dinamo acţionarii Renovatio: “Şi anul acesta o să avem un deficit”

Dinamo, la un antrenament sub comanda lui Nuno Campos / Sport Pictures

Şeful financiar al lui Dinamo, Dan Gătăianţu, a dezvăluit suma pe care au investit-o acţionarii Renovatio în clubul din Ştefan cel Mare în ultimii 3 ani.

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Este vorba de circa 17 milioane de euro. Gătăianţu a precizat că Dinamo va fi pe deficit şi în acest an, dar pierderea va fi mai mică decât în anul precedent.

Dan Gătăianţu a dezvăluit că acţionarii Renovatio au investit aproximativ 17 milioane de euro la Dinamo

„Până la momentul actual, acționarii au injectat cam 17 milioane de euro prin Red&White în Dinamo.

Anul acesta o să mai avem un deficit, o să fie mai mic decât cel de 5 milioane de anul trecut, estimez undeva între 1 și 2 milioane de euro, astfel încât anul 2027 să fie un moment de test, să demonstrăm că putem duce Dinamo acolo unde ne-am propus, într-o zonă echilibrată financiar”, a declarat Dan Gătăianţu la evenimentul de lansare a parteneriatului cu Autoklass.

Gătăianţu a spus şi care e obiectivul lui Dinamo în acest sezon. În sezonul trecut Dinamo a prins iar play-off-ul, dar nu a reuşit nici de această dată să prindă o cupă europeană. Formaţia din Ştefan cel Mare a fost învinsă, 1-2, în finala barajului pentru Conference League de marea rivală, FCSB.