Florentino Perez așteaptă semnalul pentru a face cel mai scump transfer din istoria fotbalului

Real Madrid a rezolvat câteva transferuri importante în această vară, dar Florentino Perez are de gând să pluseze pentru a realiza cea mai scumpă achiziție din istoria fotbalului.

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Michael Olise rămâne marele vis al președintelui „los blancos”, iar afirmațiile făcute recent de agentul starului de la Bayern Munchen au lăsat să se înțeleagă că jucătorul nu exclude trecerea în Spania.

Florentino Perez, toate resursele pentru Michael Olise

Michael Olise nu și-a decis încă viitorul, iar starul naționalei Franței urmează să revină la Bayern pentru a avea o discuție decisivă cu oficialii campioanei din Bundesliga.

Agentul jucătorului a dat de înțeles că acesta nu ar refuza un transfer la Real Madrid, iar Florentino Perez așteaptă un semn pentru a demara negocierile în vederea bifării celui mai mare transfer din istoria fotbalului, anunță Defensa Central.

În prezent, recordul pentru cea mai scumpă mutare îi aparține lui Neymar, cumpărat de Paris Saint Germain de la Barcelona în schimbul a 222 de milioane de euro.