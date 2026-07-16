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Și-a anunțat retragerea după Campionatul Mondial din 2026: „A fost un privilegiu”

Alex Ioniță Publicat: 16 iulie 2026, 19:20

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Și-a anunțat retragerea după Campionatul Mondial din 2026: A fost un privilegiu”

Profimedia

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Portarul scoţian Craig Gordon, 43 de ani, cel mai în vârstă participant la Cupa Mondială 2026, a anunţat joi că se retrage din activitatea competiţională.

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„A fost un privilegiu să vă reprezint. Sper că v-a plăcut la fel de mult ca şi mie. Din adâncul inimii mele, vă mulţumesc”, a declarat Gordon într-un mesaj video pe reţelele de socializare.

Craig Gordon și-a anunțat retragerea după ce a participat la Campionatul Mondial din 2026

Craig Gordon a jucat în carieră pentru Heart of Midlothian, Sunderland şi Celtic Glasgow, fiind selecţionat de 84 de ori în echipa naţională a Scoţiei, în perioada 2004-2026.

În cariera sa a reușit să câștige 6 titluri în Scoția, 4 Cupe ale Scoției, 5 Cupe ale Ligii scoțiene și un trofeu de cel mai bun fotbalist al anului, în sezonul 2021/2022 al Scottish Premiership.

A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2010. Atunci, portarul era legitimat la Sunderland și valora suma de 10 milioane de euro.

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Scoția a părăsit Campionatul Mondial din 2026 încă din faza grupelor. 1-0 cu Haiti, 0-1 cu Maroc și 0-3 cu Brazilia au fost rezultatele înregistrate de britanici la turneul final.

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