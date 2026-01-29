Karim Benzema se simte jignit! Propunerea incredibilă primită pentru a rămâne la Al-Ittihad - Antena Sport

Aventura cu Al-Ittihad ar putea lua sfârşit mai devreme decât se preconiza pentru atacantul Karim Benzema.
Potrivit L’Equipe şi Foot Mercato, atacantul francez (38 de ani) a făcut un pas în spate din cauza unei propuneri de prelungire a contractului considerată jignitoare. Contractul câştigătorului Balonului de Aur 2022 în Arabia Saudită expiră pe 30 iunie.
Karim Benzema, jignit de oferta de prelungire a contractului
Potrivit anturajului jucătorului, propunerea ar însemna ca Karim Benzema să „joace gratuit”, exceptând drepturile sale de imagine.
Directorul sportiv al Al-Ittihad, Ramon Planes, şi-a afişat totuşi încrederea în ultimele săptămâni: „Vrea să continue, doreşte să rămână în Arabia Saudită şi la Al-Ittihad. A văzut că este un proiect serios, cu jucători buni, şi doreşte să joace încă câţiva ani. Sper că aşa va fi.”
Cu excepţia faptului că, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în fotbalul european, nu clubul Al-Ittihad decide, ci SPL (Saudi Pro League), care îl angajează direct pe Benzema şi i-a făcut această propunere de prelungire a contractului.
Karim Benzema, care a ajuns la Al-Ittihad în vara anului 2023, provenind de la Real Madrid, poartă banderola de căpitan a clubului saudit. De la începutul sezonului, „KB9” a marcat 16 goluri în 21 de meciuri disputate în toate competiţiile. El a fost din nou titular luni, în victoria cu 2-1 din campionat împotriva echipei Al-Okhdood, antrenată de Marius Şumudică.
Având în vedere situaţia, Karim Benzema ar urma să rateze deplasarea la meciul împotriva echipei Al-Fateh în campionat.
După 17 etape, Al-Ittihad ocupă locul şase în clasament, la 15 puncte de liderul Al-Hilal. Această nouă situaţie privind viitorul lui Benzema ar trebui să relanseze zvonurile cu privire la o posibilă revenire a sa în Europa.
