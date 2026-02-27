Laurenţiu Reghecampf face scandal în Rwanda: "Dacă un jucător moare pe teren, cine-i responsabil?" - Antena Sport

Situaţie tensionată în Rwanda, unde Laurenţiu Reghecampf face scandal la adresa conducătorilor fotbalului nemulţumit de data în care a fost programul meciului de campionat, cu Rayon Sport.
Antrenorul formației Al Hilal Omdurman a reproșat organizatorilor din Rwanda faptul că partida a fost fixată în plină perioadă a Ramadanului. Atunci jucătorii musulmani sunt în post, iar starea lor fizică nu va fi una bună.
Supărarea lui Laurenţiu Reghecampf a venit după un alt meci, disputat la o oră nepotrivită, 15:30. Al Hilal a terminat la egalitate, 1-1, în deplasarea de la Nyanza, iar la finalul disputei tehnicianul român a atacat.
“Nu am nimic de spus despre joc. Am comunicat Federației din Rwanda și Ligii Profesioniste că nu suntem pregătiți să jucăm meciuri în timpul zilei deoarece 99% din echipa noastră este formată din musulmani, dar cei care conduc nu au făcut nimic.
Cum poți să joci dacă nu ai băut, nu ai mâncat sau nu ai dormit? Data viitoare nu vom mai juca într-o astfel de situație. Le-am cerut să ne programeze meciurile noaptea, dar nu au făcut nimic. Nu mă interesează nimic altceva în afară de viața jucătorilor mei. Imaginați-vă, dacă un jucător moare pe teren cine va fi responsabil? Acest lucru nu este uman!”, a spus Reghecampf, potrivit newtime.co.rw, citat de adevarul.ro.
Pe perioada Ramadanului, jucătorii musulmani nu consumă alimente sau lichide de la răsărit până la apus.
