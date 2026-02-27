Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: "Misiune grea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea”

Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: “Misiune grea”

Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 10:59

Comentarii
Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: Misiune grea

Cu Radu Drăguşin titular Tottenham pierdea cu 4-1 meciul cu Arsenal. Spurs ocupă acum locul 16 în clasamentul din Premier League, cu 29 de puncte, iar Thierry Henry crede că formaţia engleză are şanse minime să scape de retrogradare în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate că echipa este antrenată acum de Igor Tudor, Thierry Henry crede că acesta nu mai are timp pentru a redresa rezultatele echipei.

“Am jucat cu Igor la Juventus și îi cunosc stilul. Nu îl poți judeca după următoarele două sau trei meciuri, dar nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a aduna puncte. Nu a fost cel mai ușor meci pentru a începe.

Va fi o misiune foarte grea. Va analiza cine poate juca, ce îi place să facă și cum își poate impune identitatea și filosofia. De obicei, când vrei să te salvezi de la retrogradare, meciurile de acasă sunt plasa ta de siguranță, însă ei se confruntă de câțiva ani cu dificultăți în a câștiga pe teren propriu. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Thierry Henry, conform Goal.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Observator
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua campioană
Fanatik.ro
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua campioană
10:48
O zi în inima Euroligii de baschet
10:35
Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB
10:28
VIDEOKevin Durant, bornă fabuloasă atinsă în NBA. Starul lui Rockets s-a alăturat unui club select din baschet
10:20
Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi LIVE TEXT (ora 20:00). FCSB, cu ochii în Ardeal. Meci decisiv pentru play-off!
10:13
UPDATEBilel Omrani, prezentat oficial în România! Anunțul clubului: “Transfer confirmat”
9:55
Accidentare greu de privit în Europa League. Un jucător și-a dislocat degetul de la mâna la 90 de grade
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar 6 Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc