Thierry Henry, verdict dur după ce l-a văzut jucând pe Radu Drăguşin la Tottenham: "Misiune grea" - Antena Sport

Cu Radu Drăguşin titular Tottenham pierdea cu 4-1 meciul cu Arsenal. Spurs ocupă acum locul 16 în clasamentul din Premier League, cu 29 de puncte, iar Thierry Henry crede că formaţia engleză are şanse minime să scape de retrogradare în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate că echipa este antrenată acum de Igor Tudor, Thierry Henry crede că acesta nu mai are timp pentru a redresa rezultatele echipei.

“Am jucat cu Igor la Juventus și îi cunosc stilul. Nu îl poți judeca după următoarele două sau trei meciuri, dar nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a aduna puncte. Nu a fost cel mai ușor meci pentru a începe.

Va fi o misiune foarte grea. Va analiza cine poate juca, ce îi place să facă și cum își poate impune identitatea și filosofia. De obicei, când vrei să te salvezi de la retrogradare, meciurile de acasă sunt plasa ta de siguranță, însă ei se confruntă de câțiva ani cu dificultăți în a câștiga pe teren propriu. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Thierry Henry, conform Goal.