Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a semnat în țara cu un război civil: "N-am venit aici pentru asta" - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf și-a ales recent o nouă destinație exotică pentru a antrena, și anume în Sudan, o țară măcinată de diverse probleme socio-economice. Fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova a semnat cu echipa campioană din țara aflată în nord-estul Africii, și anume Al-Hilal Omdurman, alături de care a semnat un contract pe un an, cu o opțiune de prelungire pe încă doi.
Recent, “Reghe” a acordat primele declarații după ce a semnat contractul cu formația din Sudan.
Laurențiu Reghecampf: “Al-Hilal îmi oferă șansa să câștig un trofeu mare”
Antrenorul de 49 de ani a dezvăluit unde se află în momentul de față și care este planul pe termen scurt alături de Al-Hilal Omdurman. În plus, “Reghe” a transmis că nu e interesat atât de mult de războiul civil care se petrece în Sudan din 2023.
În plus, tehnicianul a mărturisit că dorința de a semna cu formația din nord-estul Africii s-a născut și din foamea de revanșă față de Esperance Tunis, echipă de la care a fost îndepărtat când totul mergea foarte bine. Când a plecat de la echipa din Tunisia, Reghecampf înregistrase 16 victorii, șase remize și două eșecuri.
Antrenorul a făcut inclusiv o comparație cu FCSB și a dezvăluit că Al-Hilal ar avea un buget mai mare decât campioana României.
“Acum sunt în New Port Sudan, este un oraș nou, unde s-au mutat cei care conduc țara. Dar mâine voi pleca, plecăm în cantonament în Rwanda. Din cauza războiului, [conducătorii] s-au mutat aici. Dar nu m-a interesat foarte mult chestia asta. Nu am venit aici pentru a analiza situația lor politică. Este safe, un orășel mic, la Marea Roșie, la o oră de Djedda. Nu știu câți km sunt din România până aici.
Sunt la hotel acum, am de rezolvat multe probleme de lot, de staff, de cantonament. Jucătorii sunt plecați la echipa națională, au un turneu în Tanzania. Sunt lucruri pe care le faci la echipă.
De ce am ales Al Hilal? În primul rând, pentru că-mi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care-l am, a fost cam singura oportunitate unde aș fi putut câștiga un trofeu mare, Champions League Africa.