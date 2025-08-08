Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a semnat în țara cu un război civil: "N-am venit aici pentru asta" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 14:16

Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a semnat în țara cu un război civil: N-am venit aici pentru asta

Laurențiu Reghecampf, la prezentarea oficială de la Al-Hilal Omdurman / Facebook Al Hilal S.C

Laurențiu Reghecampf și-a ales recent o nouă destinație exotică pentru a antrena, și anume în Sudan, o țară măcinată de diverse probleme socio-economice. Fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova a semnat cu echipa campioană din țara aflată în nord-estul Africii, și anume Al-Hilal Omdurman, alături de care a semnat un contract pe un an, cu o opțiune de prelungire pe încă doi.

Recent, “Reghe” a acordat primele declarații după ce a semnat contractul cu formația din Sudan.

Laurențiu Reghecampf: “Al-Hilal îmi oferă șansa să câștig un trofeu mare”

Antrenorul de 49 de ani a dezvăluit unde se află în momentul de față și care este planul pe termen scurt alături de Al-Hilal Omdurman. În plus, “Reghe” a transmis că nu e interesat atât de mult de războiul civil care se petrece în Sudan din 2023.

În plus, tehnicianul a mărturisit că dorința de a semna cu formația din nord-estul Africii s-a născut și din foamea de revanșă față de Esperance Tunis, echipă de la care a fost îndepărtat când totul mergea foarte bine. Când a plecat de la echipa din Tunisia, Reghecampf înregistrase 16 victorii, șase remize și două eșecuri.

Antrenorul a făcut inclusiv o comparație cu FCSB și a dezvăluit că Al-Hilal ar avea un buget mai mare decât campioana României.

Acum sunt în New Port Sudan, este un oraș nou, unde s-au mutat cei care conduc țara. Dar mâine voi pleca, plecăm în cantonament în Rwanda. Din cauza războiului, [conducătorii] s-au mutat aici. Dar nu m-a interesat foarte mult chestia asta. Nu am venit aici pentru a analiza situația lor politică. Este safe, un orășel mic, la Marea Roșie, la o oră de Djedda. Nu știu câți km sunt din România până aici.

Sunt la hotel acum, am de rezolvat multe probleme de lot, de staff, de cantonament. Jucătorii sunt plecați la echipa națională, au un turneu în Tanzania. Sunt lucruri pe care le faci la echipă.

De ce am ales Al Hilal? În primul rând, pentru că-mi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care-l am, a fost cam singura oportunitate unde aș fi putut câștiga un trofeu mare, Champions League Africa.

Pentru mine ar fi un trofeu mare. În primul rând este o ambiție personală pentru ceea ce mi s-a întâmplat cu Esperance. Am luat-o de pe locul 6, am câștigat Supercupa, am calificat-o în Champions League și apoi am fost demis și nu am avut posibilitatea să continui în Champions League. Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa.

Eu cred că au un buget puțin mai mare decât FCSB. De multe ori renunță să vândă jucători pe 2-3 milioane și cer 5-6. Ca să poți ține acești jucători trebuie să le oferi salarii foarte bune. Din ce știu eu, că nu cunosc contractele personale ale jucătorilor, jucătorii sunt plătiți foarte bine. Mai ales cei străini. Și am 14 jucători străini. Mă refer la jucători tot africani, dar nu din Sudan. Majoritatea joacă la echipele naționale din țara lor“, a declarat Reghecampf, potrivit fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf, despre situația războiului din Sudan

Tehnicianul de 49 de ani a vorbit mai pe larg și despre situația socio-economică din statul Sudan, măcinat de epidemii de holeră și malarie, foamete și un război civil.

În zona în care suntem noi nu se întâmplă niciun incident. Chiar aseară am fost la o masă cu președintele și cu cei din Consiliul de Administrație. Mi s-a părut totul foarte OK. Nu sunt toate lucrurile așa cum apar în presă. Au și zone frumoase, zone unde este sigur.

Într-adevăr, mai sunt anumite probleme pe care nu sunt eu în măsură să le discut. Dacă vor fi probleme de securitate, cu siguranță nu vom juca în Sudan. Dar deocamdată, 80% campionatul următor se va juca în Sudan.

Se dorește foarte mult ca oamenii să uite de incidentele pe care le-au avut în ultimii ani, să revină la fotbal, la viața normală. Vor să le ofere oamenilor momente de bucurie prin fotbal“.

