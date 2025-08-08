Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a semnat în țara cu un război civil: "N-am venit aici pentru asta" - Antena Sport

Pentru mine ar fi un trofeu mare. În primul rând este o ambiție personală pentru ceea ce mi s-a întâmplat cu Esperance. Am luat-o de pe locul 6, am câștigat Supercupa, am calificat-o în Champions League și apoi am fost demis și nu am avut posibilitatea să continui în Champions League. Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa.

Eu cred că au un buget puțin mai mare decât FCSB. De multe ori renunță să vândă jucători pe 2-3 milioane și cer 5-6. Ca să poți ține acești jucători trebuie să le oferi salarii foarte bune. Din ce știu eu, că nu cunosc contractele personale ale jucătorilor, jucătorii sunt plătiți foarte bine. Mai ales cei străini. Și am 14 jucători străini. Mă refer la jucători tot africani, dar nu din Sudan. Majoritatea joacă la echipele naționale din țara lor“, a declarat Reghecampf, potrivit fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf, despre situația războiului din Sudan

Tehnicianul de 49 de ani a vorbit mai pe larg și despre situația socio-economică din statul Sudan, măcinat de epidemii de holeră și malarie, foamete și un război civil.

“În zona în care suntem noi nu se întâmplă niciun incident. Chiar aseară am fost la o masă cu președintele și cu cei din Consiliul de Administrație. Mi s-a părut totul foarte OK. Nu sunt toate lucrurile așa cum apar în presă. Au și zone frumoase, zone unde este sigur.

Într-adevăr, mai sunt anumite probleme pe care nu sunt eu în măsură să le discut. Dacă vor fi probleme de securitate, cu siguranță nu vom juca în Sudan. Dar deocamdată, 80% campionatul următor se va juca în Sudan.

Se dorește foarte mult ca oamenii să uite de incidentele pe care le-au avut în ultimii ani, să revină la fotbal, la viața normală. Vor să le ofere oamenilor momente de bucurie prin fotbal“.