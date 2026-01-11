Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes - Antena Sport

Internaţionalul român de tineret Tony Strata a câştigat Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes, după ce a învins-o cu 2-1 în finala pe Braga sâmbătă seara la Leiria.
Vitoria a obţinut trofeul în premieră, graţie golurilor marcate de Samu (59 – penalty) şi Alioune Ndoye (83). Pentru Braga a punctat Mario Dorgeles (17).
Tony Strata, la primul trofeu din carieră
Finalul partidei a fost de-a dreptul dramatic. În minutul 90+7, Guimaraes a rămas în 10 oameni după ce Joao Mendes a văzut al doilea cartonaș când și-a lovit un adversar cu cotul.
În minutul 90+11, Braga a avut ocazia de a restabili egalitatea, dar Rodrigo Zalazar a ratat de la punctul cu var, iar trofeul s-a îndreptat către Vitoria Guimaraes.
Pentru formația de pe Estadio Afonso Henriques este primul trofeu după o pauză de 13 ani, de când câștiga Cupa Portugaliei în 2013. În ceea ce îl privește pe Tony Strata, pentru fundașul român este primul trofeu din cariera sa.
Do Castelo de Guimarães ao Castelo de Leiria, o trono é do Vitória SC 👑
Vitorianos, história foi feita : 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶̃𝑬𝑺 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑵𝑶! ❄️
.
From Guimarães Castle to Leiria Castle, the throne belongs to Vitória SC 👑
Vitorianos, history has been made: 𝑾𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹… pic.twitter.com/MtAVf5I6MR
— Liga Portugal (@ligaportugal) January 10, 2026
Sursa: Agerpres.ro
- Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo”
- A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul
- Marius Șumudică, scandal de la primul meci la noua echipă. Antrenorul, față în față cu un star englez
- Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului
- Egipt, calificare în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni! Cine luptă pentru prezența în finală