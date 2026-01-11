Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes - Antena Sport

Închide meniul
Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 9:43

Tony Strata, sărbătorind victoria din Cupa Ligii Portugaliei alături de Vitoria Guimaraes / Profimedia

Internaţionalul român de tineret Tony Strata a câştigat Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes, după ce a învins-o cu 2-1 în finala pe Braga sâmbătă seara la Leiria.

Vitoria a obţinut trofeul în premieră, graţie golurilor marcate de Samu (59 – penalty) şi Alioune Ndoye (83). Pentru Braga a punctat Mario Dorgeles (17).

Finalul partidei a fost de-a dreptul dramatic. În minutul 90+7, Guimaraes a rămas în 10 oameni după ce Joao Mendes a văzut al doilea cartonaș când și-a lovit un adversar cu cotul.

În minutul 90+11, Braga a avut ocazia de a restabili egalitatea, dar Rodrigo Zalazar a ratat de la punctul cu var, iar trofeul s-a îndreptat către Vitoria Guimaraes.

Pentru formația de pe Estadio Afonso Henriques este primul trofeu după o pauză de 13 ani, de când câștiga Cupa Portugaliei în 2013. În ceea ce îl privește pe Tony Strata, pentru fundașul român este primul trofeu din cariera sa.

Sursa: Agerpres.ro

