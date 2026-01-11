Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: "Sunt rupte". Mesaj pentru Florentino Perez - Antena Sport

Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni duminică seară în finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită. Înaintea acestei partide, Federaţia Spaniolă de Fotbal a organizat un eveniment la Jeddah, dar Florentino Perez nu şi-a făcut apariţia.

Relaţiile celor de la Real Madrid cu cei care conduc fotbalul spaniol, dar şi conducerea Barcelonei, nu sunt deloc bune. Din acest motiv, Perez nu a fost prezent la acest eveniment, iar reprezentantul madrilenilor a fost Emilio Butragueno.

Joan Laporta, despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: “Este liber să facă ce vrea”

Joan Laporta a fost prezent la evenimentul dinaintea finalei Supercupei şi a vorbit despre absenţa lui Perez, dar şi despre relaţiile care s-au deteriorat între cele două cluburi. Cu toate acestea, preşedintele Barcelonei a subliniat faptul că aceste situaţii nu schimbă nimic atunci când vine vorba despre respectul pe care îl poartă catalanii faţă de rivali şi a dat de înţeles că relaţia poate redeveni una bună:

“Florentino nu a venit la evenimentul Federaţiei, dar este liber să facă ce vrea. Noi avem un un respect uriaş pentru rivalii noştri, mereu ne-am comportat aşa cum se cuvine.

Relaţiile cu Real Madrid s-au stricat, sunt rupte. Sunt multe probleme care ne-au distanţat. Dacă noi eram deja rivali aprigi şi eterni, aacum se dezvoltă o situație care a rupt relațiile. Asta nu înseamnă că nu există respect. În viaţă, totul se poate repara, dar depinde de toate părţile implicate”, a declarat Joan Laporta, citat de marca.com.