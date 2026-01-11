Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: "Sunt rupte". Mesaj pentru Florentino Perez - Antena Sport

Închide meniul
Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: "Sunt rupte". Mesaj pentru Florentino Perez

Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: "Sunt rupte". Mesaj pentru Florentino Perez

Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: “Sunt rupte”. Mesaj pentru Florentino Perez

Alex Masgras Publicat: 11 ianuarie 2026, 10:09

Joan Laporta a spus totul despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: Sunt rupte. Mesaj pentru Florentino Perez

Florentino Perez şi Joan Laporta / Profimedia

Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni duminică seară în finala Supercupei Spaniei, în Arabia Saudită. Înaintea acestei partide, Federaţia Spaniolă de Fotbal a organizat un eveniment la Jeddah, dar Florentino Perez nu şi-a făcut apariţia.

Relaţiile celor de la Real Madrid cu cei care conduc fotbalul spaniol, dar şi conducerea Barcelonei, nu sunt deloc bune. Din acest motiv, Perez nu a fost prezent la acest eveniment, iar reprezentantul madrilenilor a fost Emilio Butragueno.

Joan Laporta, despre relaţiile dintre Barcelona şi Real Madrid: “Este liber să facă ce vrea”

Joan Laporta a fost prezent la evenimentul dinaintea finalei Supercupei şi a vorbit despre absenţa lui Perez, dar şi despre relaţiile care s-au deteriorat între cele două cluburi. Cu toate acestea, preşedintele Barcelonei a subliniat faptul că aceste situaţii nu schimbă nimic atunci când vine vorba despre respectul pe care îl poartă catalanii faţă de rivali şi a dat de înţeles că relaţia poate redeveni una bună:

Florentino nu a venit la evenimentul Federaţiei, dar este liber să facă ce vrea. Noi avem un un respect uriaş pentru rivalii noştri, mereu ne-am comportat aşa cum se cuvine.

Relaţiile cu Real Madrid s-au stricat, sunt rupte. Sunt multe probleme care ne-au distanţat. Dacă noi eram deja rivali aprigi şi eterni, aacum se dezvoltă o situație care a rupt relațiile. Asta nu înseamnă că nu există respect. În viaţă, totul se poate repara, dar depinde de toate părţile implicate”, a declarat Joan Laporta, citat de marca.com.

În ceea ce priveşte meciul de duminică seară, Joan Laporta speră ca Barcelona să înceapă anul cu un trofeu, mai ales că o victorie ar da foarte multă încredere echipei lui Hansi Flick pentru restul sezonului:

“Chiar vrem să câştigăm acest trofeu, primul din acest an. Am meritat să ajungem în finală. Toţii fanii Barcelonei vor să înceapă anul 2026 cu un trofeu. De fiecare dată când am câştigat Supercupa, am reuşit să câştigăm şi alte trofee. Suntem foarte motivaţi”, a mai spus Joan Laporta.

