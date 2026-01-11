Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: "Era un domn supărat pe acolo" - Antena Sport

Marius Şumudică a debutat cu stângul pe banca lui Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită. Noua formaţie a antrenorului român a pierdut, scor 0-1, duelul cu Al Ahli, din etapa cu numărul 14.

La finalul partidei, Marius Şumudică a fost în centrul atenţiei, după ce a intrat în conflict cu Ivan Toney, fostul atacant de la Brentford. Imaginile surprinse din tribună îl arată pe Roger Ibanez, jucător la Al-Ahli, care intervine şi îi separă pe cei doi.

Antrenorul lui Al Ahli l-a ironizat pe Marius Şumudică, după victoria cu Al-Okhdood: “Trebuia să câştigăm cu 4-0”

Matthias Jaissle, antrenorul celor de la Al Ahli, a vorbit despre conflictul dintre Şumudică şi Toney, de la finalul partidei. Chiar dacă nu a văzut imaginile cu schimbul de replici dintre antrenorul român şi atacantul englez, Jaissle nu a ratat ocazia de a-l înţepa pe Şumudică şi de a declara că echipa sa ar fi meritat să câştige cu 4-0 partida cu Al-Okhdood:

“Ce s-a întâmplat după finalul partidei? N-am avut timp să văd înregistrarea. Am înțeles că era un domn supărat pe acolo (n.r. Marius Șumudică). Dar nu înțeleg de ce.

Hai, să vă zic ceva: meciul ăsta noi ar fi trebuit să-l câștigăm cu 4-0! Am avut două goluri anulate de VAR despre care cred, cu tărie, că ar fi fost validate, dacă erau marcate împotriva noastră. Încă o dată: e un meci pe care trebuia să-l câștigăm cu 4-0″, a declarat Matthias Jaissle, citat de digisport.ro.