Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: "Era un domn supărat pe acolo" - Antena Sport

Marius Şumudică a debutat cu stângul pe banca lui Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită. Noua formaţie a antrenorului român a pierdut, scor 0-1, duelul cu Al Ahli, din etapa cu numărul 14.
La finalul partidei, Marius Şumudică a fost în centrul atenţiei, după ce a intrat în conflict cu Ivan Toney, fostul atacant de la Brentford. Imaginile surprinse din tribună îl arată pe Roger Ibanez, jucător la Al-Ahli, care intervine şi îi separă pe cei doi.
Antrenorul lui Al Ahli l-a ironizat pe Marius Şumudică, după victoria cu Al-Okhdood: “Trebuia să câştigăm cu 4-0”
Matthias Jaissle, antrenorul celor de la Al Ahli, a vorbit despre conflictul dintre Şumudică şi Toney, de la finalul partidei. Chiar dacă nu a văzut imaginile cu schimbul de replici dintre antrenorul român şi atacantul englez, Jaissle nu a ratat ocazia de a-l înţepa pe Şumudică şi de a declara că echipa sa ar fi meritat să câştige cu 4-0 partida cu Al-Okhdood:
“Ce s-a întâmplat după finalul partidei? N-am avut timp să văd înregistrarea. Am înțeles că era un domn supărat pe acolo (n.r. Marius Șumudică). Dar nu înțeleg de ce.
Hai, să vă zic ceva: meciul ăsta noi ar fi trebuit să-l câștigăm cu 4-0! Am avut două goluri anulate de VAR despre care cred, cu tărie, că ar fi fost validate, dacă erau marcate împotriva noastră. Încă o dată: e un meci pe care trebuia să-l câștigăm cu 4-0″, a declarat Matthias Jaissle, citat de digisport.ro.
În urma acestui rezultat, Al Okhdood rămâne pe locul 17, penultimul din Arabia Saudită cu 5 puncte, ajungând la patru înfrângeri la rând în campionat. Pentru echipa lui Marius Şumudică urmează acum un alt meci pe teren propriu, pe 13 ianuarie, contra echipei de pe locul 13, Al Kholood.
