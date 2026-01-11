3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide - Antena Sport

Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au acces pe tabloul principal la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
Prima rachetă a României, respectiv jucătoarea care se va retrage la finalul sezonului au câștigat în minimum de seturi, în timp ce Ruse, care era outsideră, s-a impus în decisiv.
Toate româncele de la Adelaide, pe tabloul principal al competiției
În turul decisiv al calificărilor, Cîrstea, favorită 2 şi locul 41 WTA, a trecut de sportiva Kamilla Rahimova, din Uzbekistan, locul 91 WTA, scor 7-6 (5), 6-3. Cristian, principala favorită, a trecut și ea de austriaca Anastasia Potapova, locul 55 WTA, scor 6-1, 6-3.
Cap de serie 12 în calificări, Gabriela Ruse, locul 85 WTA, a învins-o pe sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 47 mondial, scor 3-6, 6-3, 6-2. Pentru prezenţa pe tabloul principal la Adelaide, Cîrstea şi Ruse vor primi 25 de puncte WTA.
Turneul premergător Grand Slam-ului de la Australian Open aduce nume mari la start, precum Jessica Pegula, Madison Keys, Mira Andreeva sau Ekaterina Alexandrova, patru prezențe din Top 10 WTA astfel.
Sursa: News.ro
