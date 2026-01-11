Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | 3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide

3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide

Andrei Nicolae Publicat: 11 ianuarie 2026, 8:40

Comentarii
3/3 pentru România. Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, pe tabloul principal la Adelaide

Cîrstea, Ruse și Cristian / Colaj Profimedia

Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au acces pe tabloul principal la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima rachetă a României, respectiv jucătoarea care se va retrage la finalul sezonului au câștigat în minimum de seturi, în timp ce Ruse, care era outsideră, s-a impus în decisiv.

Toate româncele de la Adelaide, pe tabloul principal al competiției

În turul decisiv al calificărilor, Cîrstea, favorită 2 şi locul 41 WTA, a trecut de sportiva Kamilla Rahimova, din Uzbekistan, locul 91 WTA, scor 7-6 (5), 6-3. Cristian, principala favorită, a trecut și ea de austriaca Anastasia Potapova, locul 55 WTA, scor 6-1, 6-3.

Cap de serie 12 în calificări, Gabriela Ruse, locul 85 WTA, a învins-o pe sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 47 mondial, scor 3-6, 6-3, 6-2. Pentru prezenţa pe tabloul principal la Adelaide, Cîrstea şi Ruse vor primi 25 de puncte WTA.

Turneul premergător Grand Slam-ului de la Australian Open aduce nume mari la start, precum Jessica Pegula, Madison Keys, Mira Andreeva sau Ekaterina Alexandrova, patru prezențe din Top 10 WTA astfel.

Reclamă
Reclamă

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la locația de lux a lui Novak Djokovic. Suma e una complet neașteptată
9:43
Tony Strata, la primul trofeu din carieră. Românul a cucerit Cupa Ligii Portugaliei cu Vitoria Guimaraes
9:10
Marius Şumudică, ironizat de adversari după primul meci la Al-Okhdood: “Era un domn supărat pe acolo”
9:07
Neluțu Varga, explicații după despărțirea de “țeapa” Kurt Zouma: “Trebuie să restrângem bugetul”
8:38
Malcom Edjouma poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de fostul jucător de la FCSB: “10.000 de euro pe lună”
8:24
Tottenham a spus “NU” primei oferte pentru Radu Drăgușin. Planul lui AS Roma, dat peste cap
23:50 10 ian.
A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan 4 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 5 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 6 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă