Leo Messi nu ține cont de rivalitate! L-a sunat personal unul dintre cei mai mari adversari din carieră

Leo Messi are mână liberă la Inter Miami, echipa lui David Beckham. După ce i-a adus în ultimii ani acolo pe Jordi Alba, Sergio Busquets sau Luis Suarez, acum are pe listă unul dintre cei mai mari rivali din carieră: Casemiro, cel cu care a avut multe lupte tari în El Clasico.
Dacă despre interesul clubului american s-a mai scris, acum Messi a făcut următorul pas: l-a sunat chiar el pe Casemiro.
Messi vrea să-l aducă la Inter Miami
Jurnalistul Eduardo Inda a dezvăluit că Messi și Casemiro au discutat la telefon despre posibilitatea ca brazilianul să vină la Inter Miami, în condițiile în care se desparte
„Leo Messi l-a sunat în weekend pe un fost jucător de la Real Madrid cu care are amintiri grozave iar numele lui e Casemiro. Acesta are oferte de la LA Galaxy, din Arabia Saudită, dar favorita este Inter Miami” a spus jurnalistul în cadrul emisiunii El Chiringuito de Jugones.
Leo Messi și Casemiro s-au înfruntat de 10 ori în El Clasico între 2016 și 2021. Real Madrid a câștigat 4 dintre acele meciuri, Barcelona 3 iar alte 3 s-au terminat la egalitate. Messi a marcat 4 goluri în aceste meciuri.
- Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep. Primele imagini cu fostul antrenor de la FCSB
- Catastrofal! Leicester City, retrogradată în liga a treia din Anglia la 10 ani după ce a devenit campioană
- Cum a fost primit Mirel Rădoi în mijlocul nopții la Gaziantep
- MAGIE! Inter este în finala Cupei Italiei după ce a revenit de la 0-2 cu Como! Chivu poate face eventul
- „AI-ul mi-a spus să nu-l angajez!” Declarația anului în fotbal! Ce a urmat după ce a ignorat sfatul