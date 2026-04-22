Leo Messi nu ține cont de rivalitate! L-a sunat personal unul dintre cei mai mari adversari din carieră

Sebastian Ujica Publicat: 22 aprilie 2026, 10:34

Leo Messi are mână liberă la Inter Miami, echipa lui David Beckham. După ce i-a adus în ultimii ani acolo pe Jordi Alba, Sergio Busquets sau Luis Suarez, acum are pe listă unul dintre cei mai mari rivali din carieră: Casemiro, cel cu care a avut multe lupte tari în El Clasico.

Dacă despre interesul clubului american s-a mai scris, acum Messi a făcut următorul pas: l-a sunat chiar el pe Casemiro.

Messi vrea să-l aducă la Inter Miami

Jurnalistul Eduardo Inda a dezvăluit că Messi și Casemiro au discutat la telefon despre posibilitatea ca brazilianul să vină la Inter Miami, în condițiile în care se desparte

„Leo Messi l-a sunat în weekend pe un fost jucător de la Real Madrid cu care are amintiri grozave iar numele lui e Casemiro. Acesta are oferte de la LA Galaxy, din Arabia Saudită, dar favorita este Inter Miami” a spus jurnalistul în cadrul emisiunii El Chiringuito de Jugones.

Leo Messi și Casemiro s-au înfruntat de 10 ori în El Clasico între 2016 și 2021. Real Madrid a câștigat 4 dintre acele meciuri, Barcelona 3 iar alte 3 s-au terminat la egalitate. Messi a marcat 4 goluri în aceste meciuri.

