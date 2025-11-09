Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis - Antena Sport

Lionel Messi a atins o bornă incredibilă după meciul decisiv din prima rundă a play-off-ului MLS contra celor de la Nashville. Inter Miami s-a impus cu 4-0 în fața adversarei sale, la capătul unui duel în care sud-americanul a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi a ajuns la numărul fantastic de 400 de assist-uri în întreaga carieră, devenind primul jucător din istoria fotbalului care ajunge la această bornă. “La Pulga” a ajuns la acest record după un meci excelent făcut în meciul al treilea al seriei dintre Inter Miami și Nashville.

Lionel Messi a scris istorie după ultimul meci în MLS

În prima partidă a duelului dintre cele două, trupa din Florida s-a impus cu 3-1, după care adversara ei a replicat și a egalat situația la general. Echipa condusă de Javier Mascherano nu i-a mai dat nicio șansă lui Nashville în decisiv, unde s-a impus cu 4-0.

Messi a deschis “balul” după 10 minute cu un gol la colțul scurt care l-a lăsat mască pe portarul advers. Pe finalul primei reprize, argentinianul a făcut “dubla” după ce a fost servit ideal de un coechipier.

It had to be him. 🐐

Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T

— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025