Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis

Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 8:49

Comentarii
Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis

Lionel Messi, în tricoul lui Inter Miami / Profimedia

Lionel Messi a atins o bornă incredibilă după meciul decisiv din prima rundă a play-off-ului MLS contra celor de la Nashville. Inter Miami s-a impus cu 4-0 în fața adversarei sale, la capătul unui duel în care sud-americanul a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi a ajuns la numărul fantastic de 400 de assist-uri în întreaga carieră, devenind primul jucător din istoria fotbalului care ajunge la această bornă. “La Pulga” a ajuns la acest record după un meci excelent făcut în meciul al treilea al seriei dintre Inter Miami și Nashville.

Lionel Messi a scris istorie după ultimul meci în MLS

În prima partidă a duelului dintre cele două, trupa din Florida s-a impus cu 3-1, după care adversara ei a replicat și a egalat situația la general. Echipa condusă de Javier Mascherano nu i-a mai dat nicio șansă lui Nashville în decisiv, unde s-a impus cu 4-0.

Messi a deschis “balul” după 10 minute cu un gol la colțul scurt care l-a lăsat mască pe portarul advers. Pe finalul primei reprize, argentinianul a făcut “dubla” după ce a fost servit ideal de un coechipier.

Reclamă
Reclamă

În partea a doua, Tadeo Allende și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, iar momentul istoric s-a produs la golul 4, atunci când Messi l-a servit pe același Allende, care a înscris. Decarul argentinian a ajuns astfel la 400 de pase decisive în întreaga carieră, devenind primul jucător din istorie care să ajungă la acest număr.

De-a lungul anilor, Messi a oferit 269 de assist-uri în tricoul Barcelonei, 60 pentru naționala Argentinei, 34 la Paris Saint-Germain și acum 37 pentru Inter Miami. În urma victoriei cu Nashville, Inter Miami s-a calificat în semifinalele Conferinței de Est ale play-off-ului MLS, unde urmează să o întâlnească pe Cincinnati.

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool
Fanatik.ro
România a vândut Dacia Duster în străinătate înainte de 1989. Mașina avea volan pe dreapta, era decapotabilă și a fost promovată într-o reclamă la un meci cu Liverpool
11:48
Andrei Rațiu, “cel mai mare coșmar al lui Vinicius”. Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid
11:16
S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos
11:13
Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: “E complet”
10:48
O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată
10:43
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii caută a treia victorie consecutivă în Liga 1
10:25
VideoPhoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co.
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România