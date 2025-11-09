Leo Messi, record istoric în fotbal după ultimul meci din MLS. Argentinianul a avut o prestație de vis - Antena Sport

Lionel Messi a atins o bornă incredibilă după meciul decisiv din prima rundă a play-off-ului MLS contra celor de la Nashville. Inter Miami s-a impus cu 4-0 în fața adversarei sale, la capătul unui duel în care sud-americanul a marcat două goluri și a oferit și o pasă decisivă.
Messi a ajuns la numărul fantastic de 400 de assist-uri în întreaga carieră, devenind primul jucător din istoria fotbalului care ajunge la această bornă. “La Pulga” a ajuns la acest record după un meci excelent făcut în meciul al treilea al seriei dintre Inter Miami și Nashville.
Lionel Messi a scris istorie după ultimul meci în MLS
În prima partidă a duelului dintre cele două, trupa din Florida s-a impus cu 3-1, după care adversara ei a replicat și a egalat situația la general. Echipa condusă de Javier Mascherano nu i-a mai dat nicio șansă lui Nashville în decisiv, unde s-a impus cu 4-0.
Messi a deschis “balul” după 10 minute cu un gol la colțul scurt care l-a lăsat mască pe portarul advers. Pe finalul primei reprize, argentinianul a făcut “dubla” după ce a fost servit ideal de un coechipier.
It had to be him. 🐐
Messi strikes first for @InterMiamiCF! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/TJyxbLvK9T
— Major League Soccer (@MLS) November 9, 2025
În partea a doua, Tadeo Allende și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, iar momentul istoric s-a produs la golul 4, atunci când Messi l-a servit pe același Allende, care a înscris. Decarul argentinian a ajuns astfel la 400 de pase decisive în întreaga carieră, devenind primul jucător din istorie care să ajungă la acest număr.
De-a lungul anilor, Messi a oferit 269 de assist-uri în tricoul Barcelonei, 60 pentru naționala Argentinei, 34 la Paris Saint-Germain și acum 37 pentru Inter Miami. În urma victoriei cu Nashville, Inter Miami s-a calificat în semifinalele Conferinței de Est ale play-off-ului MLS, unde urmează să o întâlnească pe Cincinnati.
🚨BREAKING: Lionel Messi becomes the first player in history to make 400 Assists 🤯🐐 pic.twitter.com/IjKfO9wUmw
— MC (@CrewsMat10) November 9, 2025
