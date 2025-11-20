Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner

Bogdan Stănescu Publicat: 20 noiembrie 2025, 11:14

Lionel Messi cu trofeul Cupei Mondiale / Profimedia Images

Lionel Messi (38 de ani) ar fi putut evolua pentru naţionala Spaniei! Dezvăluirea a fost făcută de fostul selecţioner al naţionalei Argentinei, Jose Pekerman (76 de ani).

Pekerman, care a luat titlul mondial de 3 ori cu naţionala Argentinei şi a condus naţionala mare a “Pumelor” între 2004 şi 2006, a povestit cum l-a blocat pe Messi să joace pentru naţionala Spaniei.

Pekerman a aflat că Lionel Messi trebuia să joace pentru naţionala U20 a Spaniei şi a blocat dezastrul pentru argentinieni

“Întrucât actele erau deja întocmite pentru ca el să joace la Campionatul Mondial Under-20 pentru Spania, a trebuit să ne grăbim”, şi-a amintit Pekerman.

Pekerman a pus la cale organizarea unui amical cu Paraguay, pe care argentinienii l-au câştigat cu 8-0. Messi a îmbrăcat tricoul Argentinei şi nu a mai putut evolua pentru Spania.

Cheia operațiunii a fost că „eram sub regula FIFA conform căreia, dacă un jucător evolua pentru o echipă de tineret, nu putea juca pentru o altă echipă națională. Documentele erau pregătite pentru ca Messi, care avea 18 ani, să meargă la Campionatul Mondial Under-20 cu Spania. Apoi a început operațiunea”, a povestit Pekerman, citat de Marca.

“I-am spus lui Tocalli (n.r: Hugo Tocalli, selecţionerul de atunci al Argentinei U20) că am fost uluit, că el (n.r: Lionel Messi) era jucătorul viitorului. Nu puteam greși, era noua față a fotbalului argentinian, o binecuvântare”, a rememorat Pekerman.

Argentinienii au trimis la Barcelona documentul prin care Messi era chemat la naţionala de tineret a “Pumelor”, cel care avea să devină marele star al Argentinei a îmbrăcat tricoul şi, astfel, spaniolii l-au pierdut pe cel care avea să cucerească 8 Baloane de Aur.

Lionel Messi şi-a îndeplinit în 2022 marele vis, câştigarea Cupei Mondiale cu Argentina, după o finală “nebună” cu Franţa. A fost 3-3 după prelungiri, iar la loviturile de departajare s-au impus argentinienii.

Messi va avea şansa să îşi apere trofeul mondial la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns "Bursucul" la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: "Multă lume nu știe…" Locul unde a fost surprins 5 Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: "Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce" 6 Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: "Leşinaţi!"
