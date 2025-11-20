Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner - Antena Sport

Lionel Messi (38 de ani) ar fi putut evolua pentru naţionala Spaniei! Dezvăluirea a fost făcută de fostul selecţioner al naţionalei Argentinei, Jose Pekerman (76 de ani).
Pekerman, care a luat titlul mondial de 3 ori cu naţionala Argentinei şi a condus naţionala mare a “Pumelor” între 2004 şi 2006, a povestit cum l-a blocat pe Messi să joace pentru naţionala Spaniei.
Pekerman a aflat că Lionel Messi trebuia să joace pentru naţionala U20 a Spaniei şi a blocat dezastrul pentru argentinieni
“Întrucât actele erau deja întocmite pentru ca el să joace la Campionatul Mondial Under-20 pentru Spania, a trebuit să ne grăbim”, şi-a amintit Pekerman.
Pekerman a pus la cale organizarea unui amical cu Paraguay, pe care argentinienii l-au câştigat cu 8-0. Messi a îmbrăcat tricoul Argentinei şi nu a mai putut evolua pentru Spania.
Cheia operațiunii a fost că „eram sub regula FIFA conform căreia, dacă un jucător evolua pentru o echipă de tineret, nu putea juca pentru o altă echipă națională. Documentele erau pregătite pentru ca Messi, care avea 18 ani, să meargă la Campionatul Mondial Under-20 cu Spania. Apoi a început operațiunea”, a povestit Pekerman, citat de Marca.
“I-am spus lui Tocalli (n.r: Hugo Tocalli, selecţionerul de atunci al Argentinei U20) că am fost uluit, că el (n.r: Lionel Messi) era jucătorul viitorului. Nu puteam greși, era noua față a fotbalului argentinian, o binecuvântare”, a rememorat Pekerman.
Argentinienii au trimis la Barcelona documentul prin care Messi era chemat la naţionala de tineret a “Pumelor”, cel care avea să devină marele star al Argentinei a îmbrăcat tricoul şi, astfel, spaniolii l-au pierdut pe cel care avea să cucerească 8 Baloane de Aur.
Lionel Messi şi-a îndeplinit în 2022 marele vis, câştigarea Cupei Mondiale cu Argentina, după o finală “nebună” cu Franţa. A fost 3-3 după prelungiri, iar la loviturile de departajare s-au impus argentinienii.
Messi va avea şansa să îşi apere trofeul mondial la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.
- Lionel Messi se va întoarce la Barcelona! Anunţul campionului mondial
- Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea? Surpriză! Nu a fost cel mai mare din cariera lui
- Neymar, înger și demon pentru Santos. Brazilianul a marcat pentru prima dată după trei luni
- Ceas de 200.000 de euro furat din vestiarul echipei naţionale a Turciei. S-au făcut arestări
- Achraf Hakimi a câştigat “Balonul de Aur” african! Premieră după 52 de ani