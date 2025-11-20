Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner - Antena Sport

Lionel Messi (38 de ani) ar fi putut evolua pentru naţionala Spaniei! Dezvăluirea a fost făcută de fostul selecţioner al naţionalei Argentinei, Jose Pekerman (76 de ani).

Pekerman, care a luat titlul mondial de 3 ori cu naţionala Argentinei şi a condus naţionala mare a “Pumelor” între 2004 şi 2006, a povestit cum l-a blocat pe Messi să joace pentru naţionala Spaniei.

Pekerman a aflat că Lionel Messi trebuia să joace pentru naţionala U20 a Spaniei şi a blocat dezastrul pentru argentinieni

“Întrucât actele erau deja întocmite pentru ca el să joace la Campionatul Mondial Under-20 pentru Spania, a trebuit să ne grăbim”, şi-a amintit Pekerman.

Pekerman a pus la cale organizarea unui amical cu Paraguay, pe care argentinienii l-au câştigat cu 8-0. Messi a îmbrăcat tricoul Argentinei şi nu a mai putut evolua pentru Spania.

Cheia operațiunii a fost că „eram sub regula FIFA conform căreia, dacă un jucător evolua pentru o echipă de tineret, nu putea juca pentru o altă echipă națională. Documentele erau pregătite pentru ca Messi, care avea 18 ani, să meargă la Campionatul Mondial Under-20 cu Spania. Apoi a început operațiunea”, a povestit Pekerman, citat de Marca.