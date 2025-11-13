Lionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase - Antena Sport

Echipa naţională de fotbal a Argentinei, condusă de căpitanul Leo Messi, a fost aclamată, joi, de peste 20.000 de spectatori, marea majoritate argentinieni, în timpul antrenamentului deschis publicului, desfăşurată pe stadionul Martinez Valero din Elche (estul Spaniei), foarte aproape de locul unde este cazată în aceste zile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul Elche, deţinut de agentul de fotbal Christian Bragarnik, a organizat o sesiune de antrenament, premergătoare amicalului de vineri din Angola, rezervând campioanei mondiale o atmosferă de sărbătoare.

Lionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania

Drapelul Argentinei a fluturat pe tabelele video în timpul sesiunii, la fel ca şi un banner imens în tribuna principală cu sloganul “Să trăim încoronaţi de glorie”, împodobit cu imagini cu Maradona, Messi şi restul campionilor mondiali.

Crowds in Elche stadium chanting Messi Messi during today’s open training session 🩵🐐

pic.twitter.com/5t8El2RWLn

— MC (@CrewsMat10) November 13, 2025

În minutele dinaintea ieşirii jucătorilor, sistemul de sonorizare al stadionului a distrat publicul cu cântece tipic argentiniene, inclusiv popularul “Muchachos”, un imn neoficial devenit celebru după ultima Cupă Mondială.