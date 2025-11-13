Lionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase - Antena Sport

Echipa naţională de fotbal a Argentinei, condusă de căpitanul Leo Messi, a fost aclamată, joi, de peste 20.000 de spectatori, marea majoritate argentinieni, în timpul antrenamentului deschis publicului, desfăşurată pe stadionul Martinez Valero din Elche (estul Spaniei), foarte aproape de locul unde este cazată în aceste zile.
Clubul Elche, deţinut de agentul de fotbal Christian Bragarnik, a organizat o sesiune de antrenament, premergătoare amicalului de vineri din Angola, rezervând campioanei mondiale o atmosferă de sărbătoare.
Lionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania
Drapelul Argentinei a fluturat pe tabelele video în timpul sesiunii, la fel ca şi un banner imens în tribuna principală cu sloganul “Să trăim încoronaţi de glorie”, împodobit cu imagini cu Maradona, Messi şi restul campionilor mondiali.
Crowds in Elche stadium chanting Messi Messi during today’s open training session 🐐
pic.twitter.com/5t8El2RWLn
— MC (@CrewsMat10) November 13, 2025
În minutele dinaintea ieşirii jucătorilor, sistemul de sonorizare al stadionului a distrat publicul cu cântece tipic argentiniene, inclusiv popularul “Muchachos”, un imn neoficial devenit celebru după ultima Cupă Mondială.
Grande LEO👋, baja de las tribunas del estadio Manuel Martinez Valero🗣️: Meeessssiiiii Meeeessssiiii Meeesssiii
Video📹: @elchecf pic.twitter.com/vIIuQuk73g
— KING MESSI 10 (@messi10_rey) November 13, 2025
Cel mai emoţionant moment al antrenamentului a fost când jucătorii au ieşit pe teren pe acordurile imnului naţional argentinian, cântat de miile de fani prezenţi în tribune.
Locura con @Argentina en el Martínez Valero 😎 pic.twitter.com/8p8vVLm3dk
— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025
Salutul starului Leo Messi către una dintre tribune a fost întâmpinat cu un val de scandări de susţinere a căpitanului echipei naţionale.
Bragarnik, în calitate de gazdă, a întâmpinat echipa naţională a Argentinei la coborârea din autocar, a cărui sosire a provocat blocaje la intrările în stadion. Mii de fani, purtând tricouri albastru şi alb şi fluturând steaguri, au însoţit autocarul, iar euforia a izbucnit când Messi a coborât, întâmpinat de un vuiet asurzitor.
Printre cei prezenţi la sesiune s-au numărat antrenorul lui Elche, Eder Sarabia, care a jucat alături de Messi la Barcelona, căpitanul Josan Ferrandez şi portarul argentinian Matias Dituro.
Messi meets Eder Sarabia, former Barca assistant coach and current manager of Elche.
pic.twitter.com/vH4xfzMeFj
— Messi Fanatic (@MessiFanatic_) November 13, 2025
Printre fani, tricourile lui Messi, în oricare dintre versiunile lor – Argentina, FC Barcelona sau Inter Miami – erau majoritare pe un stadion dedicat campionilor mondiali.
Campioana mondială Argentina, care şi-a asigurat deja un loc la Cupa Mondială de anul viitor, găzduită de SUA, Mexic şi Canada, va înfrunta Angola vineri la Luanda.
