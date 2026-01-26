Lovitură pentru Radu Drăgușin. Transferul a picat! Ce urmează pentru român - Antena Sport

S-a vorbit intens despre plecarea lui Radu Drăgușin la AC Milan. Presa din Franța vine acum cu o veste cruntă pentru român. Cum s-a ajuns aici?

Presa din Italia anunța recent interesul celor de la AC Milan pentru Radu Drăgușin. Și jurnalistul Nicolo Schira a scris și el despre interesul “rossonerrilor” pentru fundașul român și a dezvăluit care este planul echipei antrenate de Massimiliano Allegri. AC Milan va încerca să îl împrumute inițial pe stoperul român și să aibă o opțiune de cumpărare, exact genul de ofertă pe care Tottenham a refuzat-o din partea Romei.

Numai că, lovitură de teatru! Presa din Franța anunță acum că negocierile cu AC Milan au picat, iar Tottenham a fost clubul care a încercat să-l vândă la Milan, dar fără succes. Totodată, acum a rămas pentru român doar varianta AS Roma, dar și acolo e greu de crezut că va ajunge în contextul în care englezii vor să-l dea sub formă de transfer definitiv, în timp ce Roma vrea doar să-l împrumute.

„După negocieri nefinalizate cu AS Roma și cu Napoli, AC Milan a fost abordată de Tottenham. Potrivit Calciomercato, gruparea din Premier League a luat legătura cu AC Milan și a venit cu varianta cedării lui Drăgușin, în speranța de a găsi un cumpărător pentru un jucător cu un viitor incert, la Londra. Dar clubul din Lombardia, unde decide Max Allegri, preferă altceva. Pentru Milan, prioritară e aducerea unui fundaș experimentat. Și, de aceea, Drăgușin a fost lăsat în ceață. Italienii îl preferă pe Joe Gomez de la Liverpool. Chiar și așa Drăgușin speră, în continuare, la o revenire în Serie A (n.r. – la AS Roma), iar zilele care urmează îl pot scăpa de tristețea de la Londra“, a notat site-ul teamfootball.fr.