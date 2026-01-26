Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! Coșmar pentru tehnicianul român - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică, o nouă înfrângere în Arabia Saudită! Coșmar pentru tehnicianul român

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 21:23

Marius Șumudică / SPORT PICTURES

Marius Șumudică a suferit o nouă înfrângere în calitate de antrenor principal al celor de la Al-Okhdood și are probleme mari în ceea ce privește evitarea retrogradării.

Echipa tehnicianului român a pierdut în deplasare pe terenul celor de la Al-Ittihad, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 18 a primei ligi din Arabia Saudită.

Al-Ittihad – Al-Okhdood 2-1

Marius Șumudică are de dus o luptă grea în Arabia Saudită, după ce a suferit un nou eșec pe banca celor de la Al-Okhdood, al treilea de când a fost instalat la echipa din Saudi Pro League.

De această dată, înfrângerea a venit pe terenul celor de la Al-Ittihad, echipă care i-a avut în teren pe Fabinho, Aouar, Kante sau Karim Benzema.

Aouar a deschis scorul după doar 12 minute, iar avantajul gazdelor a fost dublat de francezul Kante, care a înscris în minutul 43. După pauză, Ince a redus din diferență pentru echipa lui Marius Șumudică (min. 59), iar Bassogog putea face 2-2, dar a ratat incredibil.

Din păcate, Al-Okhdood rămâne cu 9 puncte în actuala ediție de campionat, după 17 etape de campionat. În runda viitoare, tehnicianul român va înfrunta Al-Taawon.

