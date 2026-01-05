Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: "V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: “V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt”

Alex Masgras Publicat: 5 ianuarie 2026, 18:29

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marius Şumudică (54 de ani) a fost prezentat în cursul zilei de luni la noua sa echipă, Al-Okhdood, din Arabia Saudită. Aceasta este prima sa aventură pe banca unei echipe după ce s-a despărţit de Rapid la finalul sezonului trecut.

Acum, el a semnat cu formaţia din Arabia Saudită, pe care trebuie să o salveze de la retrogradare. Al-Okhdood este pe locul 17 din 18 în campionatul saudit.

Marius Şumudică, după ce a devenit antrenorul lui Al-Okhdood: “Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant”

Antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, iar în cazul în care va reuşi să salveze echipa de la retrogradare, atunci înţelegerea se va prelungi cu încă un sezon:

“Am semnat pe 6 luni cu opțiune de încă 1 an dacă reușesc să salvez echipa de la retrogradare. Știu că este o provocare dar am venit pentru că eu cred în mine și mai ales cred în staff-ul meu. Nu ar fi pentru prima dată când reușim lucruri pe care alții le cred imposibile pe plan fotbalistic. Împreună cu jucătorii și cu fanii, care sunt absolut fantastici, putem face lucruri importante aici, în Liga Stelelor.

V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul SuperLigii, iar Șumudică mereu se ține de cuvânt. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant. Nu are rost să discutăm despre un campionat unde pe lângă marea vedetă Cristiano Ronaldo mai sunt zeci de superstaruri, ne-ar lua ore în șir numai să-i punem pe hârtie. Este uriaș să joci împotriva acestor superfotbaliști de zeci de milioane de euro, darămite să-i mai și antrenezi”, a declarat Marius Şumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică va lua 600.000 de euro până la finalul sezonului. Dacă salvează echipa de la retrogradare, antrenorul mai primeşte un bonus de 150.000 de euro!

Contractul lui Marius Şumudică se prelungeşte automat în cazul în care echipa rămâne pe prima scenă, iar salariul lui creşte la 1,5 milioane de euro pe sezon.

