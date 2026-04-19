Messi, din nou magic. Argentinianul a reușit o “dublă” și a condus-o pe Inter Miami spre victorie

Lionel Messi a fost din nou decisiv pentru Inter Miami în meciul disputat în MLS dintre Colorado Rapids și formația din Florida, încheiat cu scorul de 3-2. Argentinianul și-a trecut în cont o “dublă”, după ce a înscris de la 11 metri și din interiorul careului cu un șut superb.
Messi continuă să își arate măiestria și la 38 de ani, iar ultimul meci disputat de Inter Miami este dovada vie a acestui lucru. În duelul din MLS dintre campioana en-titre și Colorado Rapids, “La Pulga” și-a făcut simțită prezența.
VIDEO | Cum și-a trecut Messi în cont o nouă “dublă” pentru Inter Miami
Duelul din Denver a început bine pentru Inter Miami, care a deschis scorul cu un șut calm din penalty în minutul 18. Pe finalul primei reprize, echipa preluată recent de Guillermo Hoyos după plecarea lui Javier Mascherano a mai marcat o dată prin Berterame, iar victoria părea asigurată.
Never in doubt for Leo Messi.
The perfect start for @InterMiamiCF at Mile High!
— Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026
A urmat însă un start bun de repriză al celor de la Colorado Rapids, care au înscris de două ori în decurs de doar patru minute. Rafael Navarro și Yapi au marcat, iar în minutul 62 tabela indica din nou un rezultat de egalitate.
A fost nevoie tot de geniul lui Messi pentru a o scoate pe Inter Miami din încurcătură. Decarul a primit o pasă de la Rodrigo De Paul, a pătruns în careu, și-a pus mingea pe stângul și l-a executat pe portarul advers cu un șut aproape de vinclul porții.
MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩
— Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026
Golul său a adus victoria lui Inter Miami, care a ajuns la a patra victorie din acest sezon, apropiindu-se la patru puncte de liderul Conferinței de Est, Nashville SC. Grație prestației sale, Messi a ajuns la șapte goluri în șapte meciuri disputate în campionatul nord-american.
