Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihăilă a marcat, Ianis Hagi a dat assist în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele românilor după ce au fost decisivi - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mihăilă a marcat, Ianis Hagi a dat assist în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele românilor după ce au fost decisivi
VIDEO

Mihăilă a marcat, Ianis Hagi a dat assist în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele românilor după ce au fost decisivi

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 18:06

Comentarii
Mihăilă a marcat, Ianis Hagi a dat assist în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele românilor după ce au fost decisivi

Ianis Hagi şi Valentin Mihăilă, în meciul României cu Bosnia / Sport Pictures

Valentin Mihăilă a marcat, iar Ianis Hagi a reuşit un assist în Rizespor – Alanyaspor 1-1. Introdus pe teren în minutul 62, în locul lui Augusto, Mihăilă a înscris în minutul 80 cu un şut plasat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Introdus pe teren în minutul 73, în locul lui Karaca, Ianis Hagi a dat assist la golul egalizator, marcat de Steve Mounie. Ianis Hagi a şutat în forţă, iar Mounie a deviat în plasă şutul jucătorului român.

Valentin Mihăilă şi Ianis Hagi, decisivi în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele primite de cei doi

Pentru evoluţia lui din meciul cu Alanyaspor, Valentin Mihăilă a fost notat cu 7.5 de către site-ul de specialitate sofascore.ro. Ianis Hagi a primit 6.7. Ianis Hagi a încasat şi un cartonaş galben.

Umit Akdag, fost jucător al naţionalei U21 a României, care ar vrea să evolueze pentru naţionala mare a Turciei, a fost notat cu 7.1.

Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat. În minutul 6 Rizespor a rămas în 10, după eliminarea lui Giannis Papanikolaou. În minutul 43 s-a restabilit egalitatea numerică, după ce colegul lui Ianis Hagi şi al lui Umit Akdag, Maestro, a încasat al doilea galben.

Reclamă
Reclamă

 

 

Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din MinneapolisCine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Reclamă

În urma egalului obţinut in extremis în deplasare, Alanyaspor ocupă locul 10 în prima ligă turcă, cu 22 de puncte. Formaţia lui Valentin Mihăilă, Rizespor, e pe 12, cu 19 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
19:09
VIDEOBenfica – Estrela Amadora, 20:00, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, titular în meciul cu echipa lui Jose Mourinho
18:51
VideoGică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!
18:40
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză
18:32
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj
18:22
“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri
18:17
FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru play-off. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia