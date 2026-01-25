Mihăilă a marcat, Ianis Hagi a dat assist în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele românilor după ce au fost decisivi - Antena Sport

Valentin Mihăilă a marcat, iar Ianis Hagi a reuşit un assist în Rizespor – Alanyaspor 1-1. Introdus pe teren în minutul 62, în locul lui Augusto, Mihăilă a înscris în minutul 80 cu un şut plasat.

Introdus pe teren în minutul 73, în locul lui Karaca, Ianis Hagi a dat assist la golul egalizator, marcat de Steve Mounie. Ianis Hagi a şutat în forţă, iar Mounie a deviat în plasă şutul jucătorului român.

Valentin Mihăilă şi Ianis Hagi, decisivi în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele primite de cei doi

Pentru evoluţia lui din meciul cu Alanyaspor, Valentin Mihăilă a fost notat cu 7.5 de către site-ul de specialitate sofascore.ro. Ianis Hagi a primit 6.7. Ianis Hagi a încasat şi un cartonaş galben.

Umit Akdag, fost jucător al naţionalei U21 a României, care ar vrea să evolueze pentru naţionala mare a Turciei, a fost notat cu 7.1.

Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat. În minutul 6 Rizespor a rămas în 10, după eliminarea lui Giannis Papanikolaou. În minutul 43 s-a restabilit egalitatea numerică, după ce colegul lui Ianis Hagi şi al lui Umit Akdag, Maestro, a încasat al doilea galben.