Mihăilă a marcat, Ianis Hagi a dat assist în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele românilor după ce au fost decisivi - Antena Sport

Valentin Mihăilă a marcat, iar Ianis Hagi a reuşit un assist în Rizespor – Alanyaspor 1-1. Introdus pe teren în minutul 62, în locul lui Augusto, Mihăilă a înscris în minutul 80 cu un şut plasat.
Introdus pe teren în minutul 73, în locul lui Karaca, Ianis Hagi a dat assist la golul egalizator, marcat de Steve Mounie. Ianis Hagi a şutat în forţă, iar Mounie a deviat în plasă şutul jucătorului român.
Valentin Mihăilă şi Ianis Hagi, decisivi în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele primite de cei doi
Pentru evoluţia lui din meciul cu Alanyaspor, Valentin Mihăilă a fost notat cu 7.5 de către site-ul de specialitate sofascore.ro. Ianis Hagi a primit 6.7. Ianis Hagi a încasat şi un cartonaş galben.
Umit Akdag, fost jucător al naţionalei U21 a României, care ar vrea să evolueze pentru naţionala mare a Turciei, a fost notat cu 7.1.
Ambele echipe au avut câte un jucător eliminat. În minutul 6 Rizespor a rămas în 10, după eliminarea lui Giannis Papanikolaou. În minutul 43 s-a restabilit egalitatea numerică, după ce colegul lui Ianis Hagi şi al lui Umit Akdag, Maestro, a încasat al doilea galben.
Valentin Mihăilă
🇹🇷 Çaykur Rizespor 1-0 Alanyasporpic.twitter.com/SdkOmxZc0J
— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 25, 2026
GOL | Rizespor 1-1 Alanyaspor
⚽️ 90′ Mounie pic.twitter.com/CHiiFiJQvL
— Cepte Goller (@gollertv2) January 25, 2026
În urma egalului obţinut in extremis în deplasare, Alanyaspor ocupă locul 10 în prima ligă turcă, cu 22 de puncte. Formaţia lui Valentin Mihăilă, Rizespor, e pe 12, cu 19 puncte.
