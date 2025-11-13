Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! - Antena Sport

În ultimii ani, naționala tricoloră a tot pierdut jucători cu origini românești. Fie că vorbim de jucători născuți în țară, fie că vorbim de cei născuți în afara granițelor, au tot decis să reprezinte alte naționale, fiind consemnate tot mai multe astfel de situații.

Printre ei se află și Karim Adeyemi, născut în Germania, la Munchen, cu mamă româncă, în prezent legitimat la Borussia Dortmund, care, se pare, ar putea ajunge la Manchester United. Cotidianul german Bild a anunțat că atacantul de bandă dreapta este dorit insistent de Manchester United. Adeyemi este cotat la 60 de milioane de euro pe site-ul Transfermark.

De ce nu a ajuns să joace pentru România?

Mama tânărului fotbalist a dezvăluit de ce puștiul minune nu a ajuns să îmbrace tricoul reprezentativei tricolore. Oficialii FRF ar fi fost de vină.

“Din păcate România nu s-a mişcat cum ar fi trebuit să se mişte. Şi e păcat, pentru că în fotbalul românesc nu se investeşte cât ar trebui, pentru că sunt talente… care pleacă în dreapta şi stânga. E păcat.

(Reporter: Dar de la Federaţie v-a căutat cineva? Când era la Salzburg?) Nu, când era mai mic. L-am dus la o singură dată şi după aia n-a mai fost niciodată. Pentru că a fost… (n.r. face semn că nu i-a plăcut).