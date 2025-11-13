Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!

Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!

Radu Constantin Publicat: 13 noiembrie 2025, 23:08

Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United!

Mircea Lucescu / Profimedia

În ultimii ani, naționala tricoloră a tot pierdut jucători cu origini românești. Fie că vorbim de jucători născuți în țară, fie că vorbim de cei născuți în afara granițelor, au tot decis să reprezinte alte naționale, fiind consemnate tot mai multe astfel de situații.

Printre ei se află și Karim Adeyemi, născut în Germania, la Munchen, cu mamă româncă, în prezent legitimat la Borussia Dortmund, care, se pare, ar putea ajunge la Manchester United. Cotidianul german Bild a anunțat că atacantul de bandă dreapta este dorit insistent de Manchester United. Adeyemi este cotat la 60 de milioane de euro pe site-ul Transfermark.

Karim Adeyemi, după un gol marcat pentru Borussia Dortmund
Karim Adeyemi  

De ce nu a ajuns să joace pentru România?

Mama tânărului fotbalist a dezvăluit de ce puștiul minune nu a ajuns să îmbrace tricoul reprezentativei tricolore. Oficialii FRF ar fi fost de vină.

“Din păcate România nu s-a mişcat cum ar fi trebuit să se mişte. Şi e păcat, pentru că în fotbalul românesc nu se investeşte cât ar trebui, pentru că sunt talente… care pleacă în dreapta şi stânga. E păcat.

(Reporter: Dar de la Federaţie v-a căutat cineva? Când era la Salzburg?) Nu, când era mai mic. L-am dus la o singură dată şi după aia n-a mai fost niciodată. Pentru că a fost… (n.r. face semn că nu i-a plăcut).

N-a fost în lot, ci a fost într-o selectare (n.r. la o selecţie, la un trial) şi i-au spus că e prea mic şi nu l-au mai luat. Cred că avea… 11 sau 12 ani. Şi după aia ne-au mai scris o dată şi am spus ‘nu mai merg niciodată’, pentru că a fost o experienţă… Neserios, neserios, din păcate“, a declarat mama lui Karim Adeyemi pentru orangesport.ro.

 

