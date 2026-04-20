Moment incredibil: arbitrul a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon, în timpul meciului. Ce s-a întâmplat

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 10:00

Danny Makkelie a vorbit la telefon în timpul finalei Cupei Olandei/ sportnieuws.nl

Danny Makkelie a oferit un moment incredibil în timpul finalei Cupei Olandei. Arbitrul a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon, luându-i prin surprindere pe fani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AZ Alkmaar a câştigat fără emoţii marele trofeu în Olanda, după finala cu NEC Nijmegen, încheiată cu scorul de 5-1. de Wit (32), Mijnans (67), Koopmeiners (73) Smit (90+1), Parrott (90+5) / Ogawa (78) au fost marcatorii din finala Cupei Olandei.

Momentul care l-a avut în prim plan pe Danny Makkelie s-a petrecut după golul de 3-0 marcat de AZ Alkmaar, în minutul 73. Tensiunile atingeau cote înalte în tribunele arenei, iar arbitrul a discutat la telefon pentru câteva momente.

Makkelie a fost chemat la marginea terenului pentru a vorbi cu agenţii de securitate, existând suspiciuni în privinţa utilizării materialelor pirotehnice, ţinând cont de atmosfera “încinsă” de pe stadion. Telefonul i-a fost înmânat arbitrului olandez de către un oficial al partidei, acesta discutând preţ de câteva momente cu cei de la securitate.

“Scene remarcabile în ultimele momente ale finalei Cupei KNVB. Arbitrul Danny Makkelie a fost chemat la margine și, brusc, i s-a pus un telefon în mână. Imagini nemaivăzute în fotbal. S-a dovedit că era vorba despre siguranța pe stadion”, au notat jurnaliştii olandezi, după momentul incredibil oferit de Danny Makkelie.

Reclamă
Reclamă

Antrenorul lui AZ Alkmaar s-a declarat surprins şi el de scena petrecută la marginea terenului şi s-a dus direct la “centralul” Danny Makkelie: “Unde e focul de artificii? Nu e nimic, nu-i așa?”, a întrebat tehnicianul câştigătoarei Cupei Olandei. “Oamenii își fac treaba”, a fost răspunsul dat de arbitru.

Danny Makkelie, un important arbitru, delegat la mai multe meciuri europene, în acest sezon, a gestionat cu calm situaţia tensionată de pe arena De Kuip.

Ce va face Ilie Bolojan dacă PSD se retrage din Guvern: "Decizia raţională e să îi înlocuieşti"Ce va face Ilie Bolojan dacă PSD se retrage din Guvern: "Decizia raţională e să îi înlocuieşti"
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Cine este de vină pentru sezonul slab făcut de Rapid?

Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
Panică pentru Portugalia, înainte de Campionatul Mondial 2026. Vitinha, accidentat în derby-ul PSG – Lyon 1-2
VIDEOScene incredibile în Italia! Gift Orban s-a bătut cu un fan al Veronei după eşecul cu Milan
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: “L-am cam întors”
Victor Angelescu a văzut ce s-a întâmplat la Univ. Craiova – Rapid şi a cerut măsuri de urgenţă: “Inacceptabil”
Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău l-a refuzat pe Gică Hagi şi nu a mai preluat-o pe Farul
LIVE TEXTGică Hagi e noul selecţioner al României! Va fi prezentat AZI (13:30). Conferinţă de presă pentru istorie
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 De ce nu a primit Rapid licența UEFA. Explicaţia lui Victor Angelescu 5 Uluitor! O echipă a retrogradat și trei cluburi de sub ea au fost salvate. Cum a fost posibil 6 Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”