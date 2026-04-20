Moment incredibil: arbitrul a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon, în timpul meciului. Ce s-a întâmplat

Danny Makkelie a oferit un moment incredibil în timpul finalei Cupei Olandei. Arbitrul a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon, luându-i prin surprindere pe fani.

AZ Alkmaar a câştigat fără emoţii marele trofeu în Olanda, după finala cu NEC Nijmegen, încheiată cu scorul de 5-1. de Wit (32), Mijnans (67), Koopmeiners (73) Smit (90+1), Parrott (90+5) / Ogawa (78) au fost marcatorii din finala Cupei Olandei.

Moment incredibil: arbitrul a mers la marginea terenului pentru a vorbi la telefon, în timpul meciului

Momentul care l-a avut în prim plan pe Danny Makkelie s-a petrecut după golul de 3-0 marcat de AZ Alkmaar, în minutul 73. Tensiunile atingeau cote înalte în tribunele arenei, iar arbitrul a discutat la telefon pentru câteva momente.

Makkelie a fost chemat la marginea terenului pentru a vorbi cu agenţii de securitate, existând suspiciuni în privinţa utilizării materialelor pirotehnice, ţinând cont de atmosfera “încinsă” de pe stadion. Telefonul i-a fost înmânat arbitrului olandez de către un oficial al partidei, acesta discutând preţ de câteva momente cu cei de la securitate.

“Scene remarcabile în ultimele momente ale finalei Cupei KNVB. Arbitrul Danny Makkelie a fost chemat la margine și, brusc, i s-a pus un telefon în mână. Imagini nemaivăzute în fotbal. S-a dovedit că era vorba despre siguranța pe stadion”, au notat jurnaliştii olandezi, după momentul incredibil oferit de Danny Makkelie.