Newcastle - Manchester City 0-2. „Cetățenii”, cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei - Antena Sport

Manchester City a făcut un pas important către calificarea în ultimul act al Cupei Ligii Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Newcastle United, în prima manșă a semifinalelor.

Gruparea antrenată de Pep Guardiola a fost salvată de golul marcat de Antoine Semenyo, fotbalistul adus pentru nu mai puțin de 72 de milioane de euro de la Bournemouth. Cherki a punctat și el, dar în prelungiri.

Antoine Semenyo, erou pentru Pep Guardiola

Primul gol al disputei de pe St. James’ Park i-a aparținut lui Antoine Semenyo (min. 53), fotbalist care se află deja la al doilea gol marcat în tricoul celor de la Manchester City. Scorul final a fost stabilit de Cherki, în minutul 90+9.

Manșa retur a acestei duble este programată pe data de 4 februarie, de la ora 22:00. Pentru City, urmează un derby cu rivala locală, Manchester United.