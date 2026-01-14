Newcastle - Manchester City 0-2. „Cetățenii”, cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei - Antena Sport

Închide meniul
Newcastle - Manchester City 0-2. „Cetățenii", cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei

Newcastle – Manchester City 0-2. „Cetățenii", cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei

Newcastle – Manchester City 0-2. „Cetățenii”, cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei

Daniel Işvanca Publicat: 14 ianuarie 2026, 0:01

Newcastle – Manchester City 0-2. Cetățenii”, cu un pas mai aproape de finala Cupei Ligii Angliei

Jucătorii de la Manchester City / Profimedia

Manchester City a făcut un pas important către calificarea în ultimul act al Cupei Ligii Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Newcastle United, în prima manșă a semifinalelor.

Gruparea antrenată de Pep Guardiola a fost salvată de golul marcat de Antoine Semenyo, fotbalistul adus pentru nu mai puțin de 72 de milioane de euro de la Bournemouth. Cherki a punctat și el, dar în prelungiri.

Antoine Semenyo, erou pentru Pep Guardiola

Manchester City este cu un pas mai aproape de câștigarea unui nou trofeu sub comanda lui Pep Guardiola. „Cetățenii” au învins-o cu scorul de 2-0 pe Newcastle United, în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei.

Primul gol al disputei de pe St. James’ Park i-a aparținut lui Antoine Semenyo (min. 53), fotbalist care se află deja la al doilea gol marcat în tricoul celor de la Manchester City. Scorul final a fost stabilit de Cherki, în minutul 90+9.

Manșa retur a acestei duble este programată pe data de 4 februarie, de la ora 22:00. Pentru City, urmează un derby cu rivala locală, Manchester United.

