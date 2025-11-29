Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian - Antena Sport

Închide meniul
Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian

Fotbal extern
VIDEO

Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian

Publicat: 29 noiembrie 2025, 10:14

Comentarii
Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian

Neymar se bucură după un gol / Profimedia Images

Neymar (33 de ani) nu a ţinut cont de sfatul medicilor şi a intrat pe teren accidentat cu Sport Recife. Starul brazilian a reuşit un gol şi un assist, formaţia lui obţinând o victorie importantă, cu 3-0.

Neymar are nevoie de operaţie, dar a decis să efectueze intervenţia chirurgicală la începutul lui 2026. Starul brazilian vrea să îşi ajute echipa să se salveze de la retrogradare. După victoria cu Sport Recife, Santos ocupă locul 15 în prima ligă braziliană, cu 41 de puncte.

Neymar, gol şi pasă de gol în meciul cu Sport Recife, în care a jucat accidentat

Neymar a deschis scorul cu un şut frumos cu dreptul din careu (min. 25), înainte de a deveni decisiv cu o pasă de gol din corner (min. 67).

Mă simt din ce în ce mai bine”, a asigurat el, după meci, în declaraţiile relatate de Globo Esporte. „Fizic, mă simt bine. Această accidentare este regretabilă şi enervantă, desigur, dar nu mă va împiedica să joc. Trebuie să lăsăm Santos acolo unde merită să fie: în prima divizie. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla”.

Luptăm cu înverşunare pentru a ne menţine în ligă. Nu ne-am dorit această situaţie, dar acum totul depinde de noi. Ştim că diferenţa de goluri este crucială. De aceea am încurajat constant echipa să continue să înscrie. Ne doream foarte mult această victorie. Acum trebuie să continuăm pe acest drum pentru a progresa”, a insistat Neymar.

Santos e la 2 puncte de Vitoria, care se află pe 17, prima poziţie retrogradabilă. Vitoria are însă un meci mai puţin disputat.

Neymar visează să facă parte din lotul Braziliei la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

Selecţionerul Braziliei, italianul Carlo Ancelotti, declara că Neymar se află printre jucătorii care ar putea fi convocaţi la lotul Selecao pentru Mondial. “Don Carlo” conştientiza faptul că, datorită numelui lui Neymar, este firesc ca subiectul să fie de interes internaţional. Ancelotti l-a numit “legendă” pe Neymar.

1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
