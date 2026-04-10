Neymar poate schimba echipa înainte de Campionatul Mondial! Cine a pus ochii pe starul brazilian

Neymar are șanse mici să prindă lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din această vară, însă fotbalistul în vârstă de 34 de ani nu își pierde speranța, aceasta fiind ultima lui șansă de a evolua la un asemenea turneu.
„Magicianul” celor de la Santos poate chiar să schimbe echipa înaintea competiției care va începe în doar câteva luni, fiind dorit insistent în Major League Soccer.
Neymar, pe lista celor de la Cincinnati
Brazilianul Neymar încă speră să prindă lotul lui Carlo Ancelotti pentru Campionatul Mondial din această vară, transmis în Universul Antena. Fotbalistul celor de la Santos poate prinde un transfer în America, fiind pe radarul celor de la Cincinnati.
Cu un contract scadent la finalul acestui an, acesta a căutat să revină în elita fotbalului european, însă niciun club nu l-a dorit, în ciuda discuțiilor pe care le-au inițiat agenții acestuia.
- 10 milioane de euro este cota de piață a lui Neymar
FC Cincinnati is exploring a move that would bring Neymar to the MLS, sources tell ESPN 👀 pic.twitter.com/qj0mMsaz6G
— ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2026
- Nicolae Stanciu, assist în victoria contra echipei lui Alex Mitriță! Pasă superbă a internaționalului român
- Doliu în fotbalul polonez! A murit subit la doar 49 de ani: „Este dificil să-ți găsești cuvintele”
- A scăpat ieftin! Suspendarea primită de un portar după ce a lovit arbitrul în cap
- Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație”
- Scandal în campionatul lui Cristiano Ronaldo: “Dați-i titlul”. Echipa lui “CR7”, acuzată de jocuri de culise