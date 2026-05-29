Răsturnare de situaţie: la ce echipă poate ajunge Denis Drăguş, jucător dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguş (26 de ani) s-a despărţit de Gaziantep la finalul sezonului recent încheiat. Atacantul român a fost împrumutat de Trabzonspor la echipa lui Mirel Rădoi, pentru a doua parte a stagiunii.
Vârful naţionalei României ar putea reveni, însă, la Gaziantep. Turcii vor să-l transfere definitiv pe Drăguş, în perioada de mercato care se apropie.
Denis Drăguş ar putea fi transferat definitiv de Gaziantep
Jurnaliştii turci au anunţat că cei de la Gaziantep şi-l doresc în continuare pe Denis Drăguş, urmând să înceapă negocierile cu Trabzonspor, echipă cu care atacantul român are contract.
Denis Drăguş ar putea fi implicat într-un schimb spectaculos, Trabzonspor dorindu-l la schimb pe Drissa Camara, mijlocaşul care a impresionat la Gaziantep, în sezonul recent încheiat.
“Trabzonspor și Gaziantep FK, care își planifică cu atenție loturile pentru viitorul sezon din Super Lig, ar fi implicate într-un schimb de jucători de amploare care ar putea zgudui piața transferurilor.
În timp ce Gaziantep FK ar avea în vedere transferul definitiv al atacantului român Denis Drăguş, care a evoluat în acest sezon sub formă de împrumut la Trabzonspor, conducerea clubului Trabzonspor îl vrea pe Drissa Camara”, au notat jurnaliştii turci.
După revenirea la Gaziantep din iarnă, Denis Drăguş a bifat 11 meciuri, reuşind să marcheze o “dublă” în meciul din Cupa Turciei cu Keciorengucu. În prima parte a sezonului, el a fost împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, echipă la care unde a evoluat în 13 partide.
Denis Drăguş este şi pe lista lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB şi-a exprimat de mai multe ori dorinţa de a-l transfera pe atacantul crescut în academia lui Gică Hagi, însă suma pe care ar trebui să o plătească în schimbul lui ar fi una mult prea mare.
