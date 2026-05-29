Home | Fotbal | Fotbal extern | Răsturnare de situaţie: la ce echipă poate ajunge Denis Drăguş, jucător dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Răsturnare de situaţie: la ce echipă poate ajunge Denis Drăguş, jucător dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 8:46

Comentarii
Răsturnare de situaţie: la ce echipă poate ajunge Denis Drăguş, jucător dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguş - Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Denis Drăguş (26 de ani) s-a despărţit de Gaziantep la finalul sezonului recent încheiat. Atacantul român a fost împrumutat de Trabzonspor la echipa lui Mirel Rădoi, pentru a doua parte a stagiunii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vârful naţionalei României ar putea reveni, însă, la Gaziantep. Turcii vor să-l transfere definitiv pe Drăguş, în perioada de mercato care se apropie.

Denis Drăguş ar putea fi transferat definitiv de Gaziantep

Jurnaliştii turci au anunţat că cei de la Gaziantep şi-l doresc în continuare pe Denis Drăguş, urmând să înceapă negocierile cu Trabzonspor, echipă cu care atacantul român are contract.

Denis Drăguş ar putea fi implicat într-un schimb spectaculos, Trabzonspor dorindu-l la schimb pe Drissa Camara, mijlocaşul care a impresionat la Gaziantep, în sezonul recent încheiat.

“Trabzonspor și Gaziantep FK, care își planifică cu atenție loturile pentru viitorul sezon din Super Lig, ar fi implicate într-un schimb de jucători de amploare care ar putea zgudui piața transferurilor.

Reclamă
Reclamă

În timp ce Gaziantep FK ar avea în vedere transferul definitiv al atacantului român Denis Drăguş, care a evoluat în acest sezon sub formă de împrumut la Trabzonspor, conducerea clubului Trabzonspor îl vrea pe Drissa Camara”, au notat jurnaliştii turci.

După revenirea la Gaziantep din iarnă, Denis Drăguş a bifat 11 meciuri, reuşind să marcheze o “dublă” în meciul din Cupa Turciei cu Keciorengucu. În prima parte a sezonului, el a fost împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, echipă la care unde a evoluat în 13 partide.

Denis Drăguş este şi pe lista lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB şi-a exprimat de mai multe ori dorinţa de a-l transfera pe atacantul crescut în academia lui Gică Hagi, însă suma pe care ar trebui să o plătească în schimbul lui ar fi una mult prea mare.

Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elităFacultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Observator
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint
Fanatik.ro
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint
10:47

Fostul căpitan al lui Dinamo e sigur de victorie înainte de meciul cu FCSB. Scorul pronosticat
10:25

Nicolae Stanciu, tot mai aproape de revenirea în Liga 1. Adrian Porumboiu a anunţat echipa unde poate ajunge
10:05

Cum s-a terminat ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă. Gol decisiv la ultima fază care a decis titlul
9:59

Andrei Nicolescu a auzit ce a spus Florin Tănase şi i-a dat replica, înainte de Dinamo – FCSB: “Asta e realitatea”
9:38

Sorana Cîrstea le-a spus francezilor care este marea dorinţă, în ultimul an al carierei: “Acesta a fost visul meu”
9:27

Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 5 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total