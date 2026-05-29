Răsturnare de situaţie: la ce echipă poate ajunge Denis Drăguş, jucător dorit şi de Gigi Becali la FCSB

Denis Drăguş (26 de ani) s-a despărţit de Gaziantep la finalul sezonului recent încheiat. Atacantul român a fost împrumutat de Trabzonspor la echipa lui Mirel Rădoi, pentru a doua parte a stagiunii.

Vârful naţionalei României ar putea reveni, însă, la Gaziantep. Turcii vor să-l transfere definitiv pe Drăguş, în perioada de mercato care se apropie.

Jurnaliştii turci au anunţat că cei de la Gaziantep şi-l doresc în continuare pe Denis Drăguş, urmând să înceapă negocierile cu Trabzonspor, echipă cu care atacantul român are contract.

Denis Drăguş ar putea fi implicat într-un schimb spectaculos, Trabzonspor dorindu-l la schimb pe Drissa Camara, mijlocaşul care a impresionat la Gaziantep, în sezonul recent încheiat.

“Trabzonspor și Gaziantep FK, care își planifică cu atenție loturile pentru viitorul sezon din Super Lig, ar fi implicate într-un schimb de jucători de amploare care ar putea zgudui piața transferurilor.