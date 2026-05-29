Denis Drăguş ştie ce se va schimba la naţională, după venirea lui Gică Hagi: “Se vede diferenţa”

Denis Drăguş a oferit declaraţii înaintea debutului lui Gică Hagi în noul mandat la naţională. România se va duela cu Georgia, la Tbilisi, pe 2 iunie. Meciul va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 20:00.

Denis Drăguş a fost convocat de Gică Hagi pentru acţiunea de la începutul lunii iunie. După meciul cu Georgia, “tricolorii” vor mai disputa un amical, cu Ţara Galilor, în Ghencea.

Denis Drăguş, detalii despre schimbările aduse de Gică Hagi la naţională

Denis Drăguş a dezvăluit că Gică Hagi pune mare accent pe partea ofensivă a echipei. Atacantul crescut în academia “Regelui” s-a declarat convins că aceasta va fi marea schimbare pe care noul selecţioner o va face la naţională.

“E un nou început, avem un nou staff, un nou selecţioner şi clar, un nou drum în faţa noastră. (N.r. Ce se schimbă pentru un atacant când îl are antrenor pe Gică Hagi) Nu se schimbă, dar se vede diferenţa. Noi am lucrat cu dânsul şi am fost obişnuiţi să avem multe ocazii, să fim în faţa porţii, să fim productivi. După venirea dânsului, asta se va vedea în jocul echipei şi la noi, la atacanţi. A fost jucător ofensiv şi pune foarte mult accent pe lucrul acesta“, a declarat Denis Drăguş, într-un interviu pentru FRF TV.

De asemenea, Denis Drăguş a dezvăluit că a trecut printr-un sezon dificil, în care Trabzonspor l-a împrumutat la Eyupsor şi la Gaziantep. Atacantul a transmis că a învăţat să fie mai calm, şi după problemele medicale cu care s-a confruntat.