Ceremonia Balonului de Aur se mută la Londra! Motivul din spatele deciziei celor de la France Football

Publicația franceză France Football a anunțat prin intermediul unui comunicat că ceremonia de acordare a Balonului de Aur a fost programată pentru data de 26 octombrie 2026.

Deși toate galele au avut loc la Paris, de această dată, organizatorii au luat decizia de a acorda cel mai prestigios trofeu individual din fotbal la Londra.

Balonul de Aur va fi decernat la Londra

Ousmane Dembele este ultimul câștigător al Balonului de Aur, iar fotbalistul celor de la Paris Saint Germain este și în acest sezon unul dintre favoriți, fiind calificat pentru al doilea an la rând în finala Champions League.

Campionatul Mondial din SUA va juca un rol crucial în alegerea viitorului Balon de Aur, iar publicația France Football a anunțat o premieră în istoria acestui trofeu individual.

Concret, marea gală a fost programată pe data de 26 octombrie, dar nu la Paris, ci la Londra. Organizatorii vor să-l omagieze pe legendarul Sir Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur, acum 70 de ani.