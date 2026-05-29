Viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham, din ce în ce mai clar. Anunţul momentului: “Here we go!”

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 11:31

Radu Drăguşin poate pleca de la Tottenham. Foto: Gettyimages

Radu Drăguşin a evoluat foarte puţin pentru Tottenham în sezonul recent încheiat, unul în care echipa londoneză a avut mari probleme cu evitarea retrogradării. Fundaşul central român s-a recuperat după o accidentare gravă şi a fost disponibil din luna decembrie, însă nu a intrat foarte mult în planurile antrenorilor echipei londoneze.

Cei de la Tottenham încă nu i-au decis soarta lui Radu Drăguşin, dar pare că după ultima mutare acesta trebuie să-şi caute un alt angajament, pentru că nu va mai avea loc în formula gândită de Roberto De Zerbi.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat pe transferuri, a postat celebrul deja “Here we go” în privinţa trecerii lui Marcos Senesi la Tottenham. Fundaşul central argentinian va semna din postura de jucător liber de contract şi a fost cerut special de Robert De Zerbi, care îl cunoaşte bine din duelurile avute în Premier League.

Venirea sud-americanului este însă o veste proastă pentru Radu Drăguşin, care a fost folosit foarte puţin de tehnicianul italian, iar acum pare că devine o soluţie la care se va apela şi mai rar, asta dacă continue la gruparea londoneză şi la anul. În acest moment, în lotul lui Tottenham, pe lângă Senesi, care o să fie noul jucător al echipei, şi Radu Drăguşin, variantele pentru zona centrală a defensivei mai sunt Micky van de Ven, Cristian Romero şi Kevin Danso.

Astfel, dacă unul dintre cei 3 nu o să plece, atunci vor fi 5 jucători care să se lupte pentru două posturi de titular, în condiţiile în care De Zerbi joacă în sistem cu 4 fundaşi. Au existat speculaţii cu privire la interesul lui Atletico Madrid pentru Cristian Romero, însă momentan nu este vreo ofertă pe masă pentru Tottenham.

De asemenea, şi despre Micky van de Ven s-a zvonit că reprezintă o variantă interesantă pentru rivalele din Premier League şi este de aşteptat să fie făcute anumite propuneri în perioada de mercato. Chiar şi aşa, viitorul lui Radu Drăguşin pare mai degrabă departe de formaţia engleză.

