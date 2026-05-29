Viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham, din ce în ce mai clar. Anunţul momentului: “Here we go!”

Radu Drăguşin a evoluat foarte puţin pentru Tottenham în sezonul recent încheiat, unul în care echipa londoneză a avut mari probleme cu evitarea retrogradării. Fundaşul central român s-a recuperat după o accidentare gravă şi a fost disponibil din luna decembrie, însă nu a intrat foarte mult în planurile antrenorilor echipei londoneze.

Cei de la Tottenham încă nu i-au decis soarta lui Radu Drăguşin, dar pare că după ultima mutare acesta trebuie să-şi caute un alt angajament, pentru că nu va mai avea loc în formula gândită de Roberto De Zerbi.

Tottenham a bătut palma pentru transfer. Ce înseamnă asta pentru Radu Drăguşin

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat pe transferuri, a postat celebrul deja “Here we go” în privinţa trecerii lui Marcos Senesi la Tottenham. Fundaşul central argentinian va semna din postura de jucător liber de contract şi a fost cerut special de Robert De Zerbi, care îl cunoaşte bine din duelurile avute în Premier League.

Venirea sud-americanului este însă o veste proastă pentru Radu Drăguşin, care a fost folosit foarte puţin de tehnicianul italian, iar acum pare că devine o soluţie la care se va apela şi mai rar, asta dacă continue la gruparea londoneză şi la anul. În acest moment, în lotul lui Tottenham, pe lângă Senesi, care o să fie noul jucător al echipei, şi Radu Drăguşin, variantele pentru zona centrală a defensivei mai sunt Micky van de Ven, Cristian Romero şi Kevin Danso.

Interes pentru jucătorii lui Tottenham

Astfel, dacă unul dintre cei 3 nu o să plece, atunci vor fi 5 jucători care să se lupte pentru două posturi de titular, în condiţiile în care De Zerbi joacă în sistem cu 4 fundaşi. Au existat speculaţii cu privire la interesul lui Atletico Madrid pentru Cristian Romero, însă momentan nu este vreo ofertă pe masă pentru Tottenham.