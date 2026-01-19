Nu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! - Antena Sport

Brahim Diaz certat de selecţionerul Marocului după ce a bătut penalty-ul din prelungiri în bătaie de joc

Selecţionerul Marocului, Walid Regragui (50 de ani), nu s-a mai putut abţine după ce starul lui Real Madrid, Brahim Diaz (26 de ani), şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri, cu care Maroc putea cuceri Cupa Africii.

După ce arbitrul a dictat penalty în prelungirile timpului regulamentar, senegalezii au ieşit de pe teren! La insistenţele lui Mane, ei s-au întors, iar partida a fost reluată.

Selecţionerul Marocului l-a certat pe Brahim Diaz pentru că a bătut un penalty cu o importanţă uriaşă în bătaie de joc

Brahim Diaz a executat penalty-ul, dar l-a ratat în minutul 90+24, după ce a executat lamentabil. Diaz a încercat o scăriţă, fără să ţină cont de importanţa momentului. Portarul Senegalului, Edouard Mendy, a stat pe centrul porţii şi a prins fără probleme balonul.

Imediat după penalty-ul executat în bătaie de joc, selecţionerul Marocului l-a certat pe Brahim Diaz chiar pe teren.

Meciul a mers în prelungiri, iar Senegal s-a impus prin golul marcat de Pape Gueye, în minutul 94. Modul în care starul Realului, Brahim Diaz, a ales să bată acel penalty va stârni cu siguranţă multe discuţii. Maroc a ratat un trofeu care a ajuns, în cele din urmă, la Senegal, după un meci “nebun”.