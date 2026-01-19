Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Nu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri!
VIDEO

Nu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri!

Bogdan Stănescu Publicat: 19 ianuarie 2026, 0:09

Comentarii
Nu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri!

Brahim Diaz certat de selecţionerul Marocului după ce a bătut penalty-ul din prelungiri în bătaie de joc

Selecţionerul Marocului, Walid Regragui (50 de ani), nu s-a mai putut abţine după ce starul lui Real Madrid, Brahim Diaz (26 de ani), şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri, cu care Maroc putea cuceri Cupa Africii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce arbitrul a dictat penalty în prelungirile timpului regulamentar, senegalezii au ieşit de pe teren! La insistenţele lui Mane, ei s-au întors, iar partida a fost reluată.

Selecţionerul Marocului l-a certat pe Brahim Diaz pentru că a bătut un penalty cu o importanţă uriaşă în bătaie de joc

Brahim Diaz a executat penalty-ul, dar l-a ratat în minutul 90+24, după ce a executat lamentabil. Diaz a încercat o scăriţă, fără să ţină cont de importanţa momentului. Portarul Senegalului, Edouard Mendy, a stat pe centrul porţii şi a prins fără probleme balonul.

Imediat după penalty-ul executat în bătaie de joc, selecţionerul Marocului l-a certat pe Brahim Diaz chiar pe teren.

Meciul a mers în prelungiri, iar Senegal s-a impus prin golul marcat de Pape Gueye, în minutul 94. Modul în care starul Realului, Brahim Diaz, a ales să bată acel penalty va stârni cu siguranţă multe discuţii. Maroc a ratat un trofeu care a ajuns, în cele din urmă, la Senegal, după un meci “nebun”.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet
Fanatik.ro
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet
0:33 19 ian.
VIDEOVitoria Guimaraes – FC Porto 0-1. Liderul din Portugalia câștigă după un penalty transformat pe final
23:59
AC Milan s-a apropiat de Interul lui Cristi Chivu. Victorie adusă de Fullkrug, care tocmai a fost jefuit!
23:53
VIDEOSenegal – Maroc 1-0. “Leii din Teranga” se impun la Rabat după o finală interzisă cardiacilor
23:39
Zeljko Kopic nu are dubii, după Dinamo – U Cluj 1-0: „E la cel mai bun sezon din carieră”
23:34
VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze
23:21
VIDEOScene halucinante în finala Cupei Africii! Senegalezii au ieșit de pe teren, după penalty-ul acordat Marocului
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 “Ia-ți banii, prostule”. Gigi Becali, reacţie furibundă despre transferul lui Olimpiu Moruţan. Replică pentru Giovanni Becali 6 Prima ofertă primită de Xabi Alonso, după ce a fost dat afară de Real Madrid. La ce echipă este dorit
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”