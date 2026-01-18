Senegal - Maroc 1-0. "Leii din Teranga" se impun la Rabat după o finală interzisă cardiacilor - Antena Sport

Senegal a reușit performanța de a-și trece în palmares un nou titlu, câștigând Cupa Africii pe Națiuni la Rabat, în fața selecționatei Marocului. Jocul a fost unul plin de momente tensionate.
Jucătorii senegalezi au ieșit de pe teren în prelungirile partidei, când Maroc a primit un penalty controversat, dar partida a mers în prelungiri, după ce Brahim Diaz a ratat o „panenka”, care a ajuns în brațele lui Mendy.
Senegal – Maroc 1-0
Final de meci! Senegal este câștigătoarea Cupei Africii pe Națiuni, după o finală interzisă cardiacilor!
Min. 94: Senegal deschide scorul prin Pape Gueye, care expediază o “torpilă” de la marginea careului.
Update: Meciul se duce în prelungiri.
Min. 90+24: Final interzis cardiacilor. Brahim Diaz ratează lovitura de la 11 metri după ce senegalezii au revenit pe teren. Jucătorul lui Real a vrut să execute o scăriță, însă Edouard Mendy l-a citit.
Min. 90+11: Penalty pentru Maroc! Scene incredibile! Jucătorii senegalezi au ieșit de pe teren!
Min. 46: Start în repriza secundă!
Pauză!
Min. 38: O nouă intervenție de senzație a lui Bono, care îl blochează în situație de 1 la 1 pe Ndiaye.
Min. 6: Pape Gueye ratează o ocazie mare. Portarul advers răspunde cu o intervenție senzațională.
Min. 1: Start de meci!
- Senegal: Mendy – Mendy, Sarr, Niakhate, Diouf – Camara, Ndiaye, Gueye P, Gueye – Jackson, Mane. Rezerve: Diaw, Diouf, Jakobs, Seck, Diatta, Ciss, Camara, Sarr, Ndiang, Mbaye, Ndiaye, Dia, Sabaly, Diallo. Antrenor: Pape Thiaw
- Maroc: Bono – Mazraoui, Masina, Aguerd, Hakimi – El-Aynaou, Ezzalzouli, Saibari – Diaz, Khannouss, El Kaabi. Rezerve: Harrar, Kajoui, Saiss, Eddine, Chibi, Yamiq, Boudlal, Bellamari, Akhomach, Talbi, Amrabat, Igamane, En-Nesyri. Antrenor: Walid Regragui
Selecționata Marocului are șansa de a scrie istorie după 50 de ani de la singurul succes din Cupa Africii pe Națiuni. „Leii din Atlas” au jucat ultima oară finala competiției în anul 2004, iar ultimul triumf datează din 1976.
De partea cealaltă, naționala Senegalului joacă a treia finală din ultimele patru ediții disputate, iar aceștia vor încerca să repete performanța din anul 2021, când au învins naționala Egiptului.
Echipele probabile:
- Senegal: Mendy – Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf – Camara, Gueye, Gueye P. – Ndiaye, Jackson, Mane.
- Maroc: Bono – Mazraoui, Masina, Aguerd, Hakimi – El-Aynaoui – Ezzalzouli, Saibari, El Khanoussi, Diaz – El Kaabi.
