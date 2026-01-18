Senegal - Maroc 1-0. "Leii din Teranga" se impun la Rabat după o finală interzisă cardiacilor - Antena Sport

Senegal a reușit performanța de a-și trece în palmares un nou titlu, câștigând Cupa Africii pe Națiuni la Rabat, în fața selecționatei Marocului. Jocul a fost unul plin de momente tensionate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii senegalezi au ieșit de pe teren în prelungirile partidei, când Maroc a primit un penalty controversat, dar partida a mers în prelungiri, după ce Brahim Diaz a ratat o „panenka”, care a ajuns în brațele lui Mendy.

Senegal – Maroc 1-0

Final de meci! Senegal este câștigătoarea Cupei Africii pe Națiuni, după o finală interzisă cardiacilor!

Min. 94: Senegal deschide scorul prin Pape Gueye, care expediază o “torpilă” de la marginea careului.

🚨🚨 PAPE GUEYE HAS GIVEN SENEGAL THE LEAD AGAINST MOROCCO! 🤯🤯pic.twitter.com/CFYMUJhK5C

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 18, 2026