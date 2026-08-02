”Cutremur” în fruntea FIFA! Gianni Infantino își poate da demisia. Ce presiuni se fac la nivelul forului mondial

FIFA a provocat un adevărat scandal prin vocea președintelui Gianni Infantino, care a vrut să transforme organizația într-o companie comercială în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv turneele finale mondiale.
După ce această propunere a stârnit reacții de furie pe întreg mapamondul, acum, Gianni Infantino are toate șansele să își piardă poziția din fruntea FIFA.
Se cere demisia lui Gianni Infantino
Gianni Infantino a intrat în gura lumii fotbalului, după ce a dezvăluit planul său pentru viitorul FIFA, dar și al competițiilor organizate de către organizația condusă de acesta.
Chiar dacă a retras această propunere, după reacțiile UEFA și a mai marilor oameni de fotbal ai lumii, acesta are șanse mari să rămână și fără postul său.
Martyn Ziegler, redactor-șef la The Times, scrie că mai mulți oameni importanți și-au retras sprijinul față de acesta, ba mai mult, la viitoarea întâlnire se așteaptă ca Infantino să își dea demisia.
Gianni ocupă funcția de președinte al FIFA din anul 2016, dar a fost de multe ori în centrul unor situații controversate, mai ales la Campionatele Mondiale. Aproximativ 3 milioane de dolari ar primi Infantino anual.
🚨 BREAKING: Support for Gianni Infantino is FLOODING AWAY.
He is likely to RESIGN at an emergency meeting.
His opponents will step up efforts to FORCE him to RESIGN. @martynziegler pic.twitter.com/d8XzrFRYPo
— Madrid Zone (@theMadridZone) August 2, 2026
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