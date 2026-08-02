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”Cutremur” în fruntea FIFA! Gianni Infantino își poate da demisia. Ce presiuni se fac la nivelul forului mondial

Daniel Işvanca Publicat: 2 august 2026, 11:26

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”Cutremur” în fruntea FIFA! Gianni Infantino își poate da demisia. Ce presiuni se fac la nivelul forului mondial

Gianni Infantino / Profimedia

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FIFA a provocat un adevărat scandal prin vocea președintelui Gianni Infantino, care a vrut să transforme organizația într-o companie comercială în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, inclusiv turneele finale mondiale.

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După ce această propunere a stârnit reacții de furie pe întreg mapamondul, acum, Gianni Infantino are toate șansele să își piardă poziția din fruntea FIFA.

Se cere demisia lui Gianni Infantino

Gianni Infantino a intrat în gura lumii fotbalului, după ce a dezvăluit planul său pentru viitorul FIFA, dar și al competițiilor organizate de către organizația condusă de acesta.

Chiar dacă a retras această propunere, după reacțiile UEFA și a mai marilor oameni de fotbal ai lumii, acesta are șanse mari să rămână și fără postul său.

Martyn Ziegler, redactor-șef la The Times, scrie că mai mulți oameni importanți și-au retras sprijinul față de acesta, ba mai mult, la viitoarea întâlnire se așteaptă ca Infantino să își dea demisia.

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Gianni ocupă funcția de președinte al FIFA din anul 2016, dar a fost de multe ori în centrul unor situații controversate, mai ales la Campionatele Mondiale. Aproximativ 3 milioane de dolari ar primi Infantino anual.

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