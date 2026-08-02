Home | Fotbal | Fotbal extern | Denis Drăguș și varianta acceptată de turci pentru a ajunge la FCSB. Ce urmează pentru român

Denis Drăguș și varianta acceptată de turci pentru a ajunge la FCSB. Ce urmează pentru român

Daniel Işvanca Publicat: 2 august 2026, 8:18

Comentarii
Denis Drăguș și varianta acceptată de turci pentru a ajunge la FCSB. Ce urmează pentru român

Denis Drăguş, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Denis Drăguș are în continuare o situație incertă la Trabzonspor, iar șansele ca acesta să schimbe echipa înainte de startul noului sezon sunt tot mai mari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul român a intrat și pe radarul celor de la Beșiktaș zilele acestea, însă varianta FCSB rămâne în continuare deschisă, existând în continuare interes din partea roș-albaștrilor.

Trabzonspor, decizie în privința lui Denis Drăguș

Trabzonspor încearcă una dintre cele mai spectaculoase mutări din acest mercato. Turcii sunt în negocieri avansate cu Mohamed Salah, al cărui transfer la Beșiktaș a picat, după ce cele două părți nu s-au înțeles în privința unui aspect din contract.

Venirea egipteanului schimbă și situația lui Denis Drăguș, care, potrivit presei din Turcia, ar avea posibilitatea de a pleca sub formă de împrumut. În același timp, ar trebuit plătit și o parte din salariul acestuia, iar împrumutul să includă și o clauză de cumpărare definitivă.

Internaționalul român încasează 1,5 milioane de euro pe sezon la Trabzonspor. Gigi Becali îl așteaptă la FCSB și i-a promis un contract de un milion de euro pe an, cu tot cu bonusuri.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerea cu care Cătălin a cucerit întreaga lume. Din Popești Leordeni, în Dubai și Roland Garros
Observator
Afacerea cu care Cătălin a cucerit întreaga lume. Din Popești Leordeni, în Dubai și Roland Garros
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluiri despre sfârșitul lui ”Il Luce”: ”Putea trăi lejer 5-10 ani! Presiunea a fost prea mare”
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluiri despre sfârșitul lui ”Il Luce”: ”Putea trăi lejer 5-10 ani! Presiunea a fost prea mare”
12:07

PSV – AZ Alkmaar, în Supercupa Olandei (LIVE VIDEO, 19:00, AntenaPLAY). Dennis Man poate cuceri un nou trofeu
11:41

„Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea
11:26

”Cutremur” în fruntea FIFA! Gianni Infantino își poate da demisia. Ce presiuni se fac la nivelul forului mondial
11:20

UPDATECursele de la Campionatele Europene de Canotaj, suspendate! Motivul invocat
11:04

VIDEOMessi a revenit pe teren după ce a pierdut finala Cupei Mondiale. Lewandowski a „spart gheața” în MLS
10:54

Juventus a dat lovitura! Transfer de aproape 50 de milioane de euro de la PSG. Salariu uriaș pentru jucător
Vezi toate știrile
1 Dinamo a luat decizia în cazul transferului lui Dennis Politic de la FCSB 2 Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis, după eliminarea din cupele europene. Anunţul lui Mihai Stoica 3 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 4 Jose Mourinho a cerut un nou transfer la Real Madrid. Jucătorul care va fi „sacrificat” 5 Revoltă după accidentul cumplit din Câmpulung. Fratele victimei acuză: „Nimeni nu s-a întrebat asta” 6 Rapid a bătut palma cu un jucător care a fost dorit şi de Dinamo. Întăriri pentru Daniel Pancu
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!