Denis Drăguș și varianta acceptată de turci pentru a ajunge la FCSB. Ce urmează pentru român

Denis Drăguș are în continuare o situație incertă la Trabzonspor, iar șansele ca acesta să schimbe echipa înainte de startul noului sezon sunt tot mai mari.
Fotbalistul român a intrat și pe radarul celor de la Beșiktaș zilele acestea, însă varianta FCSB rămâne în continuare deschisă, existând în continuare interes din partea roș-albaștrilor.
Trabzonspor, decizie în privința lui Denis Drăguș
Trabzonspor încearcă una dintre cele mai spectaculoase mutări din acest mercato. Turcii sunt în negocieri avansate cu Mohamed Salah, al cărui transfer la Beșiktaș a picat, după ce cele două părți nu s-au înțeles în privința unui aspect din contract.
Venirea egipteanului schimbă și situația lui Denis Drăguș, care, potrivit presei din Turcia, ar avea posibilitatea de a pleca sub formă de împrumut. În același timp, ar trebuit plătit și o parte din salariul acestuia, iar împrumutul să includă și o clauză de cumpărare definitivă.
Internaționalul român încasează 1,5 milioane de euro pe sezon la Trabzonspor. Gigi Becali îl așteaptă la FCSB și i-a promis un contract de un milion de euro pe an, cu tot cu bonusuri.
🚨#Trabzonspor Denis Draguș is FCSB’s main summer target.
📌 But Trabzonspor don’t want to let the 27‑year‑old striker leave for free.
💰 The Turkish club aim to recoup part of the €1.7M paid to Standard Liège in 2024.
⏳ They are also open to a loan deal with mandatory… https://t.co/phllnlu4g4 pic.twitter.com/if1qf0sZfm
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 1, 2026
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