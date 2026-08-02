Denis Drăguș și varianta acceptată de turci pentru a ajunge la FCSB. Ce urmează pentru român

Denis Drăguș are în continuare o situație incertă la Trabzonspor, iar șansele ca acesta să schimbe echipa înainte de startul noului sezon sunt tot mai mari.

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Fotbalistul român a intrat și pe radarul celor de la Beșiktaș zilele acestea, însă varianta FCSB rămâne în continuare deschisă, existând în continuare interes din partea roș-albaștrilor.

Trabzonspor, decizie în privința lui Denis Drăguș

Trabzonspor încearcă una dintre cele mai spectaculoase mutări din acest mercato. Turcii sunt în negocieri avansate cu Mohamed Salah, al cărui transfer la Beșiktaș a picat, după ce cele două părți nu s-au înțeles în privința unui aspect din contract.

Venirea egipteanului schimbă și situația lui Denis Drăguș, care, potrivit presei din Turcia, ar avea posibilitatea de a pleca sub formă de împrumut. În același timp, ar trebuit plătit și o parte din salariul acestuia, iar împrumutul să includă și o clauză de cumpărare definitivă.

Internaționalul român încasează 1,5 milioane de euro pe sezon la Trabzonspor. Gigi Becali îl așteaptă la FCSB și i-a promis un contract de un milion de euro pe an, cu tot cu bonusuri.