Messi a revenit pe teren după ce a pierdut finala Cupei Mondiale. Lewandowski a „spart gheața” în MLS

Lionel Messi și-a făcut din nou apariția pe un teren de fotbal la două săptămâni după ce a disputat finala Cupei Mondiale contra Spaniei. În aceeași noapte de MLS, Robert Lewandowski a marcat primele sale goluri pentru Chicago Fire la primul meci disputat în fața propriilor suporteri.

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Inter Miami, echipa lui Messi, a întâlnit-o pe Columbus Crew într-un meci disputat la Florida. Trupa patronată de David Beckham, cu Messi pe bancă, a început mai bine partida și a deschis scorul prin Luis Suarez.

Messi, din nou pe gazon. Reacția publicului la intrarea sa pe teren

La aproape 20 de minute distanță, oaspeții au restabilit egalitatea după un autogol al lui Casemiro, dar scorul la pauză a fost 2-1 pentru Inter, care a mai înscris o dată prin grecul Noah Allen.

În minutul 53 s-a produs momentul așteptat de tot stadionul. Lionel Messi a fost introdus în teren, marcând revenirea sa pe teren după o vacanță venită în urma Campionatului Mondial, unde el și colegii săi argentinieni au pierdut finala cu Spania. Suporterii lui Inter au întâmpinat cu urale schimbarea făcută de antrenorul Angel Guillermo Hoyos.

Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v

— Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026