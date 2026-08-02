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Messi a revenit pe teren după ce a pierdut finala Cupei Mondiale. Lewandowski a „spart gheața” în MLS

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 11:04

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Messi a revenit pe teren după ce a pierdut finala Cupei Mondiale. Lewandowski a „spart gheața în MLS

Lionel Messi, în timpul unui meci / Getty Images

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Lionel Messi și-a făcut din nou apariția pe un teren de fotbal la două săptămâni după ce a disputat finala Cupei Mondiale contra Spaniei. În aceeași noapte de MLS, Robert Lewandowski a marcat primele sale goluri pentru Chicago Fire la primul meci disputat în fața propriilor suporteri.

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Inter Miami, echipa lui Messi, a întâlnit-o pe Columbus Crew într-un meci disputat la Florida. Trupa patronată de David Beckham, cu Messi pe bancă, a început mai bine partida și a deschis scorul prin Luis Suarez.

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La aproape 20 de minute distanță, oaspeții au restabilit egalitatea după un autogol al lui Casemiro, dar scorul la pauză a fost 2-1 pentru Inter, care a mai înscris o dată prin grecul Noah Allen.

În minutul 53 s-a produs momentul așteptat de tot stadionul. Lionel Messi a fost introdus în teren, marcând revenirea sa pe teren după o vacanță venită în urma Campionatului Mondial, unde el și colegii săi argentinieni au pierdut finala cu Spania. Suporterii lui Inter au întâmpinat cu urale schimbarea făcută de antrenorul Angel Guillermo Hoyos.

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În ciuda introducerii lui Messi, formația din Miami a fost egalată de Columbus Crew, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 2-2. Starul argentinian a trimis patru șuturi spre poarta adversă și a ratat o ocazie mare.

„Lewangoalski” a înscris de două ori

Într-un meci disputat la o oră distanță, Chicago Fire a învins-o pe Charlotte cu 2-1 în primul duel disputat de echipa lui Robert Lewandowski pe teren propriu de la venirea atacantului polonez.

Dacă în precedentele două partide, fostul vârf de la Barcelona nu și-a putut face simțită prezență, situația s-a schimbat azi-noapte, când a înscris de două ori.

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Prima dată, Lewandowski a marcat în minutul 20 cu un șut la colțul scurt și a restabilit egalitatea după ce echipa sa primise gol, iar în repriza a doua a mai punctat o dată din interiorul careului.

În aceeași noapte în care Messi și Lewandowski au jucat în MLS, Louis Munteanu a oferit o pasă decisivă inedită în partida disputată de DC United.

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