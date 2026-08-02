Juventus a dat lovitura! Transfer de aproape 50 de milioane de euro de la PSG. Salariu uriaș pentru jucător

Juventus a perfectat un transfer important care va intra direct în istoria clubului. Torinezii au bătut palma cu Paris Saint Germain pentru aducerea lui Randal Kolo Muani, atacantul francez în vârstă de 27 de ani.
Echipa din Serie A a fost de acord să achite suma de 38 de milioane de euro în schimbul acestuia, plus alte bonusuri care duc acest transfer aproape de 50 de milioane de euro.
Randal Kolo Muani semnează cu Juventus
Randal Kolo Muani este una dintre cele mai mari „țepe” din istoria clubului Paris Saint Germain, însă câștigătoarea UEFA Champions League și-a mai amortizat o parte din investiția dezastruoasă făcută acum trei ani.
Cumpărat la vremea respectivă în schimbul a 95 de milioane de euro de la Eintracht Frankfurt, francezul a ajuns să valoreze acum 20 de milioane de euro. Chiar și așa, parizienii au reușit să obțină în schimbul acestuia aproape 50 de milioane, cu tot cu bonusuri.
Dacă toate bonusurile din contract vor fi îndeplinite, Kolo Muani va deveni al zecelea cel mai scump jucător din istoria clubului Juventus, depășindu-l pe Balonul de Aur Pavel Nedved. 5 milioane de euro pe an va încasa acesta la Juventus.
🔜 Done Deal and confirmed! Randal #KoloMuani to #Juventus from #PSG for €38M + 10M as bonuses. Contract until 2031 (€5M/year + bonuses). Expected medicals and signing in the next hours. RKM to return to #Juve has cut his salary and turned down BVB and NeomSC bids. #transfers https://t.co/PfPIkW1N67
— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2026
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