Luciano Spalletti, replică dură la Cristi Chivu: "Nu-mi place deloc" - Antena Sport

Cristi Chivu şi Inter a trecut de cu Juventus, scor 3-2, în Derby D’Italia. Meciul însă încă provoacă ecou în Italia. Totul a plecat de la faza din finalul primei reprize, atunci când a avut loc un moment controversat. Pierre Kalulu a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben la un interval de 10 minute. Centralul l-a trimis direct la vestiare în urma unui duel cu Alessandro Bastoni.
Atât Juventus, cât și presa din Italia au contestat decizia lui Federico La Penna, susținând că faultul a fost inexistent, însă Cristi Chivu a avut o altă părere, ceea ce a deranjat oamenii de fotbal din Italia.
Era de aşteptat şi reacţia lui Luciano Spalletti, care a venit abia astăzi. Fostul selecţioner a ţinut să-i dea o replică dură lui Cristi Chivu.
“Îmi pare rău că un tip bun ca Pierre Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți atât de colosale, a trebuit să fie luat la mişto chiar și de antrenorul advers nu-mi place deloc şi la care nu m-aş fi aşteptat niciodată… Pentru că asta mi-ar da ocazia să vorbesc și eu despre jucătorii lui Inter, iar asta e ceva ce nu vreau să fac. Îl cunosc bine pe Cristian și și-a dat seama că a făcut asta”, a spus Spalletti, potrivit Gazetta dello Sport.
Vorbele care l-au deranjat pe Spalletti
Ce a declarat Cristi Chivu despre Kalulu? “Atingerea este ușoară, dar există, e un contact. Și eu am suferit atingeri ușoare, mai ales în Liga Campionilor, și le-am spus jucătorilor mei să nu pună arbitrul în situația de a lua o decizie. Atingerea este ușoară, dar jucătorul meu simte mâna. Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe”, a spus Chivu la finalul partidei cu Juventus.
- Francesco Totti s-a înţeles cu AS Roma: “A fost mereu casa mea”
- Louis Munteanu, luat la ţintă în America: “Lent și incapabil”
- Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români
- Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid!
- Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune