Luciano Spalletti, replică dură la Cristi Chivu: "Nu-mi place deloc" - Antena Sport

Cristi Chivu şi Inter a trecut de cu Juventus, scor 3-2, în Derby D’Italia. Meciul însă încă provoacă ecou în Italia. Totul a plecat de la faza din finalul primei reprize, atunci când a avut loc un moment controversat. Pierre Kalulu a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben la un interval de 10 minute. Centralul l-a trimis direct la vestiare în urma unui duel cu Alessandro Bastoni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât Juventus, cât și presa din Italia au contestat decizia lui Federico La Penna, susținând că faultul a fost inexistent, însă Cristi Chivu a avut o altă părere, ceea ce a deranjat oamenii de fotbal din Italia.

Era de aşteptat şi reacţia lui Luciano Spalletti, care a venit abia astăzi. Fostul selecţioner a ţinut să-i dea o replică dură lui Cristi Chivu.

“Îmi pare rău că un tip bun ca Pierre Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți atât de colosale, a trebuit să fie luat la mişto chiar și de antrenorul advers nu-mi place deloc şi la care nu m-aş fi aşteptat niciodată… Pentru că asta mi-ar da ocazia să vorbesc și eu despre jucătorii lui Inter, iar asta e ceva ce nu vreau să fac. Îl cunosc bine pe Cristian și și-a dat seama că a făcut asta”, a spus Spalletti, potrivit Gazetta dello Sport.

Vorbele care l-au deranjat pe Spalletti

Ce a declarat Cristi Chivu despre Kalulu? “Atingerea este ușoară, dar există, e un contact. Și eu am suferit atingeri ușoare, mai ales în Liga Campionilor, și le-am spus jucătorilor mei să nu pună arbitrul în situația de a lua o decizie. Atingerea este ușoară, dar jucătorul meu simte mâna. Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe”, a spus Chivu la finalul partidei cu Juventus.