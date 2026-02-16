Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Luciano Spalletti, replică dură la Cristi Chivu: "Nu-mi place deloc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Luciano Spalletti, replică dură la Cristi Chivu: “Nu-mi place deloc”

Luciano Spalletti, replică dură la Cristi Chivu: “Nu-mi place deloc”

Radu Constantin Publicat: 16 februarie 2026, 21:58

Comentarii
Luciano Spalletti, replică dură la Cristi Chivu: Nu-mi place deloc

Cristi Chivu şi Inter a trecut de cu Juventus, scor 3-2, în Derby D’Italia. Meciul însă încă provoacă ecou în Italia. Totul a plecat de la faza din finalul primei reprize, atunci când a avut loc un moment controversat. Pierre Kalulu a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben la un interval de 10 minute. Centralul l-a trimis direct la vestiare în urma unui duel cu Alessandro Bastoni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât Juventus, cât și presa din Italia au contestat decizia lui Federico La Penna, susținând că faultul a fost inexistent, însă Cristi Chivu a avut o altă părere, ceea ce a deranjat oamenii de fotbal din Italia.

Era de aşteptat şi reacţia lui Luciano Spalletti, care a venit abia astăzi. Fostul selecţioner a ţinut să-i dea o replică dură lui Cristi Chivu.

“Îmi pare rău că un tip bun ca Pierre Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți atât de colosale, a trebuit să fie luat la mişto chiar și de antrenorul advers nu-mi place deloc şi la care nu m-aş fi aşteptat niciodată… Pentru că asta mi-ar da ocazia să vorbesc și eu despre jucătorii lui Inter, iar asta e ceva ce nu vreau să fac. Îl cunosc bine pe Cristian și și-a dat seama că a făcut asta”, a spus Spalletti, potrivit Gazetta dello Sport.

Vorbele care l-au deranjat pe Spalletti

Ce a declarat Cristi Chivu despre Kalulu? “Atingerea este ușoară, dar există, e un contact. Și eu am suferit atingeri ușoare, mai ales în Liga Campionilor, și le-am spus jucătorilor mei să nu pună arbitrul în situația de a lua o decizie. Atingerea este ușoară, dar jucătorul meu simte mâna. Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe”, a spus Chivu la finalul partidei cu Juventus.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Observator
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
Fanatik.ro
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
21:57
Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova
21:48
Dinamoviștii, “interziși” într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram
21:39
LIVE VIDEOAl Hilal – Al-Wahda 1-1, în meciul serii în Liga Campionilor Asiei. Final intens la Al Ahli – Shabab Al-Ahli
21:23
Francesco Totti s-a înţeles cu AS Roma: “A fost mereu casa mea”
21:16
VIDEOCe îi așteaptă pe Chivu și Inter în meciul din UCL de la Cercul Polar Arctic? Imaginile surprinse în Norvegia
21:05
Motivul pentru care Devis Epassy nu joacă în meciul Dinamo – Unirea Slobozia
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 5 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 6 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul