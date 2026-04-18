Oferta importantă primită de Charalambous, după despărțirea de FCSB: „A dovedit în Europa”

Fostul antrenor al celor de la FCSB, Elias Charalambous, se pregătește să aibă derby cu Răzvan Lucescu. Este dorit pe banca celor de la Iraklis Salonic, club care promovează după 9 ani în prima ligă din Grecia.

În ciuda faptului că termină pe primul loc în liga secundă, Iraklis caută antrenor după anunțul că Giorgos Petrakis nu va continua pe banca echipei.

Charalambous, pe listă cu Sa Pinto

Thess Today scrie că Iraklis caută un antrenor „care și-a dovedit valoarea și experiența și e capabil să conducă o echipă la acest nivel”. Conform presei elene, Charalambous este printre favoriți, deoarece este „un antrenor cu experiență într-un mediu competitiv și în competiții europene”.

Se pare că au avut loc deja primele discuții. Însă cei de la Iraklis discută și cu Ricardo Sa Pinto, cel care este liber de contract după plecarea de la Esteghlal din februarie. Avantajul portughezului: a mai antrenat în Grecia, pe OFI și Atromitos.