OFICIAL | Andres Iniesta a semnat

Mihai Alecu Publicat: 2 iunie 2026, 12:59

Andres Iniesta a semnat şi devine antrenor. Foto: Gettyimages

Eroul Spaniei de la Cupa Mondială din 2010, Andres Iniesta, ajuns la 42 de ani şi retras din activitate în 2024, a ales să devină antrenor şi acum a semnat cu prima sa echipă, în zona arabă.

Andres Iniesta, fostul căpitan al echipei FC Barcelona şi al selecţionatei Spaniei, a fost numit antrenor principal la Gulf United FC, a anunţat clubul din liga a doua a campionatului de fotbal al Emiratelor Arabe Unite, citat de Reuters.

Andres Iniesta îşi începe cariera de antrenor

Iniesta a avut o contribuţie importantă la succesele înregistrate de FC Barcelona şi naţionala Spaniei în deceniul 2000-2010, fiind autorul golului care a adus ţării sale primul titlu de campioană mondială din istoria sa, în urmă cu 16 ani. El s-a retras din activitate în 2024 şi a evoluat ultima oară ca jucător la Emirates Club din Emiratele Arabe Unite.

“După ce a obţinut licenţa A, câştigătorul Cupei Mondiale şi mijlocaşul decorat cu Liga Campionilor s-a alăturat ca antrenor principal…în timp ce progresează spre licenţa Pro şi face primii paşi pe linia de margine”, a precizat Gulf United într-un comunicat.

Ce a spus Andres Iniesta după ce a semnat cu Gulf United FC

Iniesta, în vârstă de 42 de ani, a precizat la rândul său că Gulf United FC reprezintă “locul potrivit pentru a începe acest nou capitol”. Pentru iberic este prima aventură în cariera de antrenor, asta după ce a încheiat activitatea de jucător în 2024 şi a fost investitor la clubul unde a crescut, Albacete.

“Fotbalul mi-a dat totul, iar acum vreau să ofer ceva înapoi prin antrenorat, prin învăţare şi prin a lucra în fiecare zi cu jucători tineri care au dorinţa şi talentul de a ajunge departe”, a adăugat fostul internaţional spaniol.

