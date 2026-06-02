“Here we go!”. Liverpool a bătut palma cu noul antrenor

Mihai Alecu Publicat: 2 iunie 2026, 12:43

Liverpool şi-a adus antrenor nou după plecarea lui Slot.

Liverpool a bătut palma cu noul antrenor, după ce a fost dat afară Arne Slot, englezii nu au pierdut timpul şi rivalul din Premier League urmează să se alăture “Cormoranilor” într-o mutare care s-a rezolvat în câteva zile.

Andoni Iraola, cel care a fost în ultimii ani pe banca celor de la Bournemouth, este alesul conducerii grupării de pe Anfield Road şi urmează să fie anunţat oficial în curând.

Discuţiile dintre reprezentanţii lui Liverpool şi antrenorul spaniol au avansat foarte multe în ultimele 48 de ore, iar acordul este total, spune Fabrizio Romano. Urmează ca ultimele detalii din contract să fie puse la punct şi englezii să anunţe aducerea sa în calitate de înlocuitor al lui Arne Slot.

Andoni Iraola a fost în negocieri şi cu cei de la Bayer Leverkusen, ba chiar ar fi fost un acord între părţi, însă în cele din urmă interesul celor de la Liverpool a schimbat lucrurile. Spaniolul a pus pauză în discuţiile cu nemţii şi a dat prioritate negocierilor cu formaţia engleză, iar în final a decis să-şi continue cariera în Premier League.

Cariera lui Andoni Iraola. Legendă ca jucător la Athletic Bilbao, s-a remarcat ca antrenor prima dată în Cipru

Andoni Iraola a fost un jucător legendar pentru Athletic Bilbao, echipă pentru care a evoluat peste 15 ani. Ca antrenor, spaniolul a fost prima dată în Cipru, la AEK Larnaca, după care a pregătit-o pe Mirandes, în La Liga 2. Prima dată s-a făcut remarcat la Rayo Vallecano, fiind pe banca formaţiei madrilene pentru 3 sezoane.

În 2023 ajungea în Premier League şi semna cu Bournemouth, iar la finalul acestui sezon, ultimul al său la echipa britanică, a adus o premieră pentru gruparea “Cireşelor”, calificarea în cupele europene, mai exact în Europa League.

